Об этом рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал.

Достойно внимания Выходки оккупантов в Черном море: Гуменюк рассказала, как часто враг использует флот с авиацией

Обстрелами Юга россияне пытаются контролировать транспортные пути

Обстреливает Россия Юг Украины разными боеприпасами и с разных направлений, например, из Кинбурнской косы. Как сообщила Наталья Гуменюк, оккупанты применяют, в частности, авиационные удары.

При этом направление Херсонщины, в частности Бериславское направление, атакуют террористическими авиационными бомбами. Также, по словам пресс-секретаря ОК "Юг", россияне ударили по Очакову тяжелой артиллерией, из-за чего есть попадание в жилой дом. Там вспыхнул пожар, который сейчас укрощают спасатели.

Это говорит о том, что они пытаются держать такую марку, что от них напрямую зависит решение вопроса о возможности функционирования международных транспортных путей в Днепровско-Бугском лимане. И, в том числе, привлеченные (пути – 24 Канал) к зерновой инициативе,

– подчеркнула Наталья Гуменюк.

В Черном море пока нет ракетоносителей

Как и в целом на Юге, напряженной ситуация остается и в Черном море. Там враг пытается маневрировать корабельной группировкой, изменяя, в частности, и количественный состав.

По словам пресс-секретаря ОК "Юг", в настоящее время в водах моря находятся 9 российских кораблей. Что важно, среди них нет ракетоносителей, которые сейчас заведены в пункты базирования.

Однако следует помнить, что возвращение этих кораблей на рубеж пуска ракет может занять всего 2-3 часа. Поэтому украинские военные внимательно следят за активностью тактической и стратегической авиации врага.

"Как правило, эти события связаны и появление ракетоносителей на дежурстве предшествует как раз именно ракетным атакам по повышенной воздушной опасности", – подчеркнула Наталья Гуменюк.