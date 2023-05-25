Про це розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в етері телемарафону, повідомляє 24 Канал.

Варте уваги Вибрики окупантів у Чорному морі: Гуменюк розповіла, як часто ворог використовує флот з авіацією

Обстрілами Півдня росіяни намагаються контролювати транспортні шляхи

Обстрілює Росія Південь України різними боєприпасами та з різних напрямків, наприклад, з Кінбурнської коси. Як повідомила Наталія Гуменюк, окупанти застосовують, зокрема, авіаційні удари.

При цьому напрямок Херсонщини, зокрема, Бериславський напрямок, атакують терористичними авіаційними бомбами. Також, за словами речниці ОК "Південь", росіяни вдарили по Очакову важкою артилерією, через що є влучання в житловий будинок. Там спалахнула пожежа, яку наразі приборкують рятувальники.

Це говорить про те, що вони намагаються тримати таку марку, що від них безпосередньо залежить вирішення питання щодо можливості функціонування міжнародних транспортних шляхів у Дніпровсько-Бузькому лимані. І в тому числі залучені (шляхи – 24 Канал) до зернової ініціативи,

– підкреслила Наталія Гуменюк.

У Чорному морі наразі немає ракетоносіїв

Як і загалом на Півдні, напруженою ситуація залишається і в Чорному морі. Там ворог намагається маневрувати корабельним угруповуванням, змінюючи, зокрема, і кількісний склад.

За словами речниці ОК "Південь", наразі у водах моря перебувають 9 російських кораблів. Що важливо, серед них немає ракетоносіїв, які наразі заведені в пункти базування.

Однак варто пам'ятати, що повернення цих кораблів на рубіж пуску ракет може зайняти лише 2-3 години. Тому українські військові пильно стежать за активністю тактичної і стратегічної авіації ворога.

"Як правило ці події пов'язані і появлення ракетоносіїв на чергуванні передує якраз саме ракетним атакам по підвищеній повітряній небезпеці", – підкреслила Наталія Гуменюк.