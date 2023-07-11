Об этом 24 Каналу заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, последние события в России показали, что это бесконтрольная территория и никакого "царя" там нет.

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Чувствительный и важный вопрос

Алексей Данилов отметил, что Россия уже неоднократно угрожала по поводу "зернового соглашения". После общения с представителями некоторых стран все становилось на свои места.

"Зерновое соглашение" продолжало работать. Это вопрос мира, очень важный и чувствительный. Если мы не будем кормить мир, то те голодные люди, которые останутся из-за действий России без еды, будут иметь большую проблему не только на территории своей страны, но и будут доставлять хлопот другим странам. Потому это будет совместная работа. Думаю, что все будет хорошо,

– считает он.

Данилов о "зерновом соглашении": смотрите видео

Угрозы Путина относительно "зернового соглашения"