Об этом 24 Каналу заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, последние события в России показали, что это бесконтрольная территория и никакого "царя" там нет.
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Чувствительный и важный вопрос
Алексей Данилов отметил, что Россия уже неоднократно угрожала по поводу "зернового соглашения". После общения с представителями некоторых стран все становилось на свои места.
"Зерновое соглашение" продолжало работать. Это вопрос мира, очень важный и чувствительный. Если мы не будем кормить мир, то те голодные люди, которые останутся из-за действий России без еды, будут иметь большую проблему не только на территории своей страны, но и будут доставлять хлопот другим странам. Потому это будет совместная работа. Думаю, что все будет хорошо,
– считает он.
Данилов о "зерновом соглашении": смотрите видео
Угрозы Путина относительно "зернового соглашения"
- Юридически зерновое соглашение 17 мая продлили еще на 2 месяца. Фактически Россия делает все возможное для того, чтобы Украина не могла экспортировать свою продовольствие. В британской разведке сообщалось, что страна-агрессорка замедляет проверки, а также активно блокирует определенные судна.
- Во время встречи с так называемыми "военкорами" Владимир Путин цинично заявил, что Россия может выйти из "зернового соглашения". Он начал жаловаться, что якобы "условия" российской стороны "не выполняются". Он традиционно обвинил во всем Украине, потому что якобы "Киев постоянно атакует зерновой коридор дронами".
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "зерновое соглашение не имеет шансов". Он сказал, что Россия якобы "несколько раз шла на уступки" и продолжала соглашение.
- Следует отметить, что после начала полномасштабного вторжения в Украину россияне приступили к блокаде украинских портов. Позже Турция вместе с ООН подписали отдельные соглашения с Украиной и Россией о "зерновом коридоре" в Черном море. Действие зернового соглашения должно пройти 17 июля.