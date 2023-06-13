Соответствующее заявление сделал Путин во время общения с так называемыми военкорами. Традиционно во всем российский диктатор обвинил Украину, сообщает 24 Канал.

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Путин снова прибег к шантажу

Российские пропагандисты, или так называемые "военкоры", 13 июня встретились с Путиным. На этом "мероприятии" российский диктатор в очередной раз прибег к шантажу. Он начал угрожать, что Россия думает о выходе из "зерновой сделки".

Путин традиционно обвинил во всем Украине, потому что якобы "Киев постоянно атакует зерновой коридор дронами".

Коридоры зерновых соглашений постоянно используются Украиной для запуска морских беспилотников. В атаке на российский корабль на днях принимали участие 4 морских беспилотника, они уничтожены,

– цинично заявил Путин.

Более того, он предложил "альтернативный путь". По словам Путина, Россия в случае выхода из "зернового соглашения" якобы "готова бесплатно поставлять" в беднейшие страны тот объем зерна, который шел из Украины.

Россия постоянно блокирует зерновое соглашение