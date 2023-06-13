Соответствующее заявление сделал Путин во время общения с так называемыми военкорами. Традиционно во всем российский диктатор обвинил Украину, сообщает 24 Канал.
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Путин снова прибег к шантажу
Российские пропагандисты, или так называемые "военкоры", 13 июня встретились с Путиным. На этом "мероприятии" российский диктатор в очередной раз прибег к шантажу. Он начал угрожать, что Россия думает о выходе из "зерновой сделки".
Путин традиционно обвинил во всем Украине, потому что якобы "Киев постоянно атакует зерновой коридор дронами".
Коридоры зерновых соглашений постоянно используются Украиной для запуска морских беспилотников. В атаке на российский корабль на днях принимали участие 4 морских беспилотника, они уничтожены,
– цинично заявил Путин.
Более того, он предложил "альтернативный путь". По словам Путина, Россия в случае выхода из "зернового соглашения" якобы "готова бесплатно поставлять" в беднейшие страны тот объем зерна, который шел из Украины.
Россия постоянно блокирует зерновое соглашение
- В настоящее время соглашение на экспорт украинского зерна действует до 18 июля. Долгое время Россия отказывалась ее продолжать, однако Турция и ООН смогли уговорить российского диктатора не выходить из соглашения.
- Хотя она продолжается, однако Путин периодически блокирует работу судов, перевозящих украинское зерно. В частности, по состоянию на 1 июня 16 кораблей были заблокированы в портах.
- Неоднократно блокировали работу судов и в мае – апреле. Безосновательно, страна-агрессор отказывала некоторым судам и прекращала их регистрацию.
- Наталья Гуменюк подчеркивала, что постоянными ракетными обстрелами россияне пытаются держать марку, что от них напрямую зависит решение вопроса о возможности функционирования международных транспортных путей. В том числе – и функционирование "зерновой сделки".
- Вместе с тем, в Мининфраструктуры заявляли, что "зерновое соглашение" действует только на бумаге. Кроме того, в ведомстве также подчеркнули, что "зерновое соглашение" не предусматривает удовлетворения каких-либо потребностей России, а лишь механизмы функционирования зернового коридора из украинских портов на международные рынки.