В разведке Великобритании попытались объяснить, почему враг на постоянной основе вставляет палки в колеса. Ведь по сути зерновое соглашение, продленное 17 мая 2023 года, должно функционировать еще 60 дней до дальнейшего решения.

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Россия препятствует зерновому соглашению

Представители разведки отмечают, что Россия "почти наверняка продолжает препятствовать экспорту зерна". Она замедляет проверки, а также активно блокирует некоторые суда. Для сравнения, осенью в день проверяли шесть – восемь судов, а сейчас едва одно – два.

Россия, вероятно, пытается заставить (пойти на – 24 Канал) уступки по возобновлению работы трубопровода Тольятти – Одесса, экспортирующего аммиак из России через Украину через Одессу. Ситуацию усложняет то, что в последние дни трубопровод был поврежден и пока не работает,

– отмечают в разведке.

В ведомстве предполагают, что следует ожидать новой активности врага. Ее можно будет наблюдать за несколько недель до срока, когда нужно будет продлевать зерновое соглашение – 16 июля 2023 года.

Поскольку мы заговорили об аммиакопроводе, то не лишним будет вспомнить о последних атаках по нему. Произошли они 5 и 6 июня.

Зафиксировали шесть прилетов