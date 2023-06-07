Россия прилагала много усилий, чтобы возобновить поставки аммиака по этому аммиакопроводу в Одессу, чтобы оттуда доставлять его на мировые рынки. Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в стриме на своем ютубе, сообщает 24 Канал.

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"Решили" проблему

Жданов отметил, что наконец-то россияне "решили" эту проблему - они уничтожили аммиакопровод собственной артиллерией. Произошло повреждение и утечка аммиака.

Однако ветер двигался в сторону российских войск и разносил туда ядовитое вещество.

Важно! Аммиак – опасное для здоровья человека химическое соединение. Он раздражает глаза, дыхательные пути, кожу, слизистые. В результате его поражения может возникнуть насморк, сухость в горле, осиплость голоса и даже кровотечение из носа.

Олег Жданов рассказал об обстрелах аммиакопровода в Харьковской области: смотрите видео

"Таким образом оккупанты "сняли" вопрос аммиакопровода с повестки дня", - подчеркнул Олег Жданов.

Обратите внимание! Аммиак – бесцветный газ, имеющий удушающий запах. Он является токсичным и взрывоопасным. Чтобы защититься от него, нужно использовать подвалы, укрытия, нижние этажи домов. Такие предосторожности связаны с тем, что аммиак легче воздуха и концентрируется вверху.

Что известно о повреждении аммиакопровода в Харьковской области