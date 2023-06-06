В Харьковской области оккупанты едва не вызвали очередную экологическую катастрофу, ударив по трубопроводу с аммиаком неподалеку от Купянска. Об этом Синегубов рассказал в прямом эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что известно об обстреле трубопровода

Попали в аммиакопровод оккупанты около 20:00 5 июня. Прорыв трубопровода, сопровождавшего магистральную станцию газопровода "Тольятти-Одесса", произошел рядом с селом Западное, и на место аварии сразу же отправились ГСЧС, Нацполиция и все местные военные администрации. В Харьковской области также подготовили эвакуационные автобусы, ведь в случае высокого уровня аммиака в воздухе в зоне риска оказались бы минимум 10 000 местных жителей.

Но, к счастью, на станции сработали предохранительные клапаны и экологической катастрофы удалось избежать. После измерений оказалось, что уровень аммиака в селе Масютовка, что рядом с трубопроводом, составляет 7 нанограммов на кубометр при предельной норме в 10 нанограммов.

Между тем, в Купянске аммиак в воздухе вообще не зафиксировали. Синегубов заявил, что ситуация в подконтрольных Украине населенных пунктах стабильная.

Облако с аммиаком отнесло ветром в направлении временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей,

– заявил глава Харьковской ОВА.

Также Синегубов сообщил, что для предотвращения возможных утечек аммиака в будущем на станции перекрыты все вентили. Он добавил, что "если не будет повторных обстрелов, то и повторных утечек не будет".

Угроза утечки аммиака все еще существует

Но глава ОВА отметил, что аммиакопровод проходит буквально на линии фронта, поэтому никаких гарантий, что его снова не атакуют, нет. Все местные службы приведены в состояние повышенной готовности и разработаны планы эвакуации. А в случае худшего сценария Харьков уже готов принять 3,5 тысяч человек.

"Если будет повторная авария, то, конечно же, я прошу прислушаться к указаниям органов власти, официальным источникам и мы будем информировать о порядке действий местное население", – подытожил Синегубов.

Удар по аммиакопроводу в Харьковской области: последние новости