На месте аварии уже работают все профильные службы. О деталях будет известно позже.

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Разгерметизация на трубопроводе с аммиаком

Глава Харьковской ОВА заявил, что обстрелами россияне повредили трубопровод с аммиаком. В результате вражеских атак произошла разгерметизация.

В области развернут Штаб по ликвидации последствий ситуации. На месте работают все профильные службы. Обо всех деталях будем сообщать впоследствии,

– заявил Синегубов.