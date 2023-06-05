На місці аварії вже працюють усі профільні служби. Про деталі буде відомо згодом.

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Розгерметизація на трубопроводі з аміаком

Голова Харківської ОВА заявив, що обстрілами росіяни пошкодили трубопровід з аміаком. Внаслідок ворожих атак відбулася розгерметизація.

В області розгорнуто Штаб із ліквідації наслідків ситуації. На місці працюють усі профільні служби. Про всі деталі будемо повідомляти згодом,

– заявив Синєгубов.

Разом з тим, про небезпеку для харків'ян наразі не повідомляли.