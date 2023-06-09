У розвідці Великої Британії спробували пояснити, чому ворог на постійній основі вставляє палки в колеса. Адже по суті зернова угода, продовжена 17 травня 2023 року, мала б функціонувати ще 60 днів до подальшого рішення.
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Росія перешкоджає зерновій угоді
Представники розвідки зазначають, що Росія "майже напевно продовжує перешкоджати експорту зерна". Вона сповільнює перевірки, а також активно блокує певні судна. Для порівняння, восени на день перевіряли шість – вісім суден, а зараз заледве одне – два.
Росія, ймовірно, намагається змусити (піти на – 24 Канал) поступки щодо відновлення роботи трубопроводу Тольятті – Одеса, який експортує аміак з Росії через Україну через Одесу. Ситуацію ускладнює те, що в останні дні трубопровід був пошкоджений і наразі не працює,
– наголошують у розвідці.
У відомстві припускають, що слід очікувати на нову активність ворога. Її можна буде спостерігати за кілька тижнів до терміну, коли потрібно буде продовжувати зернову угоду – 16 липня 2023 року.
Оскільки ми заговорили про аміакопровід, то не зайвим буде згадати про останні атаки по ньому. Сталися вони 5 та 6 червня.
Зафіксували шість прильотів
- Упродовж кількох днів поспіль росіяни обстрілювали аміакопровід на Харківщині. Спочатку по ньому били 5 червня, а вже наступного дня було шість прильотів по ньому. Про це розповів глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.
- Обстріл стався поблизу Масютівки. За словами глави ОВА, у районі атаки ситуація контрольована. На щастя, аміаку у повітрі не фіксували.
- Зауважимо, що 5 червня глава Куп'янської МВА Андрій Беседін зауважив, що була розгерметизація трубопроводу. Але й тоді мешканцям підконтрольної частини України нічого не загрожувало. Вітер рухався у бік окупованої території.
- Олег Синєгубов згодом додав, що на станції тоді спрацювали запобіжні клапани. Вони й дозволили уникнути екологічної катастрофи. Адже загроза могла нависнути над щонайменше 10 тисячами людей.