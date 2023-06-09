У розвідці Великої Британії спробували пояснити, чому ворог на постійній основі вставляє палки в колеса. Адже по суті зернова угода, продовжена 17 травня 2023 року, мала б функціонувати ще 60 днів до подальшого рішення.

Читайте також Єврокомісія продовжила до середини вересня заборону на ввезення агропродукції з України

Росія перешкоджає зерновій угоді

Представники розвідки зазначають, що Росія "майже напевно продовжує перешкоджати експорту зерна". Вона сповільнює перевірки, а також активно блокує певні судна. Для порівняння, восени на день перевіряли шість – вісім суден, а зараз заледве одне – два.

Росія, ймовірно, намагається змусити (піти на – 24 Канал) поступки щодо відновлення роботи трубопроводу Тольятті – Одеса, який експортує аміак з Росії через Україну через Одесу. Ситуацію ускладнює те, що в останні дні трубопровід був пошкоджений і наразі не працює,

– наголошують у розвідці.

У відомстві припускають, що слід очікувати на нову активність ворога. Її можна буде спостерігати за кілька тижнів до терміну, коли потрібно буде продовжувати зернову угоду – 16 липня 2023 року.

Оскільки ми заговорили про аміакопровід, то не зайвим буде згадати про останні атаки по ньому. Сталися вони 5 та 6 червня.

Зафіксували шість прильотів