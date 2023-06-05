Куди заборонили ввозити українське зерно

Рішення продовжує чинну із 2 травня постанову ЄС, яка діяла до 5 червня. Водночас транзит цих зернових не забороняється.

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Йдеться про такі країни Євросоюзу:

Болгарію;

Польщу;

Румунію;

Угорщину;

Словаччину.

Зі свого боку, міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус раніше повідомив у себе в Twitter, що заборону скоріше за все буде продовжено до 15 вересня.

Що передувало

21 квітня міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини й Угорщини заявили, що зростання імпорту сільськогосподарської продукції з України нібито завдає шкоди сільськогосподарським виробникам ЄС. Особливо, зазначили вони, це стосується сусідів України, а також країн, що розташовані поруч із нею.

У зв'язку з цим Єврокомісії було спрямоване прохання розв'язати проблему імпорту української агропродукції – зокрема, заборонити імпорт низки позицій. Результатом цього стала заборона ввезення українських пшениці, кукурудзи, ріпака та соняшника до зазначених країн. Діяти вона мала до 5 червня – однак цей термін був продовжений.

Зверніть увагу! З 1 травня Туреччина запровадила 130% на імпортне мито зернових культур з України. Проте діятиме воно лише на частину продукції.

Крім того, Молдова, яка не є членом Євросоюзу, також хотіла заборонити імпорт українського зерна. Але після початку підготовки українським урядом повної заборони всього молдавського імпорту в Україну Кишинів різко передумав забороняти ввезення українського зерна.

Нагадаємо! Україна закликала не продовжувати заборону на імпорт її продукції. Адже для українських фермерів це означає ще більше ускладнення діяльності