Куди заборонили ввозити українське зерно
Рішення продовжує чинну із 2 травня постанову ЄС, яка діяла до 5 червня. Водночас транзит цих зернових не забороняється.
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Йдеться про такі країни Євросоюзу:
- Болгарію;
- Польщу;
- Румунію;
- Угорщину;
- Словаччину.
Зі свого боку, міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус раніше повідомив у себе в Twitter, що заборону скоріше за все буде продовжено до 15 вересня.
Що передувало
21 квітня міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини й Угорщини заявили, що зростання імпорту сільськогосподарської продукції з України нібито завдає шкоди сільськогосподарським виробникам ЄС. Особливо, зазначили вони, це стосується сусідів України, а також країн, що розташовані поруч із нею.
У зв'язку з цим Єврокомісії було спрямоване прохання розв'язати проблему імпорту української агропродукції – зокрема, заборонити імпорт низки позицій. Результатом цього стала заборона ввезення українських пшениці, кукурудзи, ріпака та соняшника до зазначених країн. Діяти вона мала до 5 червня – однак цей термін був продовжений.
Крім того, Молдова, яка не є членом Євросоюзу, також хотіла заборонити імпорт українського зерна. Але після початку підготовки українським урядом повної заборони всього молдавського імпорту в Україну Кишинів різко передумав забороняти ввезення українського зерна.