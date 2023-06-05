Куда запретили ввозить украинское зерно

Решение продолжает действующее со 2 мая постановление ЕС, срок которого истекал 5 июня. В то же время транзит этих зерновых не возбраняется.

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Речь идет о таких странах Евросоюза:

Болгарии;

Польше;

Румынии;

Венгрии;

Словакии.

Со своей стороны, министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус ранее сообщил у себя в Twitter, что запрет скорее всего будет продлен до 15 сентября.

Что предшествовало

21 апреля министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии заявили, что рост импорта сельскохозяйственной продукции из Украины якобы наносит ущерб сельскохозяйственным производителям ЕС. Особенно, отметили они, это касается соседей Украины, а также находящихся рядом с ней стран.

В этой связи Еврокомиссии была направлена просьба решить проблему импорта украинской агропродукции – в частности, запретить импорт ряда позиций. Результатом этого стал запрет ввоза украинских пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в указанные страны. Действовать он должна был до 5 июня – однако этот срок был продлен.

Обратите внимание! С 1 мая Турция ввела 130% на импортную пошлину зерновых культур из Украины. Однако она будет действовать только на часть продукции.

Кроме того, Молдова, не являющаяся членом Евросоюза, также хотела запретить импорт украинского зерна. Но после начала подготовки украинским правительством полного запрета всего молдавского импорта в Украину Кишинев резко передумал запрещать ввоз украинского зерна.

Напомним! Украина призвала не продлевать запрет на импорт ее продукции. Ведь для украинских фермеров это означает еще большее усложнение деятельности.