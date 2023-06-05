Куда запретили ввозить украинское зерно
Решение продолжает действующее со 2 мая постановление ЕС, срок которого истекал 5 июня. В то же время транзит этих зерновых не возбраняется.
Читайте также Эмбарго на украинское зерно: смогут ли европейские фермеры заблокировать вступление Украины в ЕС
Речь идет о таких странах Евросоюза:
- Болгарии;
- Польше;
- Румынии;
- Венгрии;
- Словакии.
Со своей стороны, министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус ранее сообщил у себя в Twitter, что запрет скорее всего будет продлен до 15 сентября.
Что предшествовало
21 апреля министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии заявили, что рост импорта сельскохозяйственной продукции из Украины якобы наносит ущерб сельскохозяйственным производителям ЕС. Особенно, отметили они, это касается соседей Украины, а также находящихся рядом с ней стран.
В этой связи Еврокомиссии была направлена просьба решить проблему импорта украинской агропродукции – в частности, запретить импорт ряда позиций. Результатом этого стал запрет ввоза украинских пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в указанные страны. Действовать он должна был до 5 июня – однако этот срок был продлен.
Кроме того, Молдова, не являющаяся членом Евросоюза, также хотела запретить импорт украинского зерна. Но после начала подготовки украинским правительством полного запрета всего молдавского импорта в Украину Кишинев резко передумал запрещать ввоз украинского зерна.