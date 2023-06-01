Об этом 24 Каналу сказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. По его словам, договоренности об экспорте украинского зерна практически не работают. Хотя еще 17 мая президент Турции Реджеп Эрдоган заверил, что "зерновое соглашение" было продлено на два месяца.

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"Сейчас должно зайти под загрузку одно из судов на несколько десятков тысяч тонн пшеницы, которую должны доставить в беднейшие страны мира. Еще 16 кораблей ожидают своей очереди", – отметил Братчук.

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Украина имеет хороший урожай, но бесполезный

Украина готова экспортировать свою агропродукцию, ведь имеет ее достаточное количество.

"Мы продолжаем говорить, что у Украины достаточно агропромышленной продукции, к тому же есть хорошие перспективы на урожай этого года", – подчеркнул спикер Одесской ОВА.

Но враг блокирует работу порта "Южный". Делает это откровенно, несмотря на все предоставленные обещания ООН и турецкому президенту.

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