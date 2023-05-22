Решение, как сообщил глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев, принято единогласно. Чернев подчеркнул, что декларация, которую добилась украинская делегация на сессии Ассамблеи в Люксембурге, "будет иметь далеко идущие политические последствия".
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В декларации говорится о поддержке вступления Украины в НАТО
Также ПА НАТО призвала правительства своих стран открыто объявить на саммите в Вильнюсе, что Украина станет членом Альянса, и согласовать следующие конкретные шаги по вступлению Украины в НАТО.
Это наша дипломатическая победа. Все наши ключевые пожелания по поводу финального текста декларации учтены,
– говорится в сообщении Чернева.
Он рассказал, что в декларации также говорится о поддержке "международного трибунала, и помощи Украине до победы и после нее, и осуждении идеологии рашизма, и восстановлении территориальной целостности, и санкциях, и репарациях, и плане Маршалла, и многом другом".
Глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО добавил, что Украина долго боролась за "прямые и четкие формулировки".
"Фундамент к саммиту НАТО в Вильнюсе заложен. Парламентарии стран Альянса свою позицию высказали. Теперь дело за правительствами", – резюмировал Чернев.
Рада признала рашизм государственной идеологией России
- Верховная Рада Украины 2 мая официально признала государственную идеологию России рашизмом и призвала международные организации и правительства демократических стран поддержать осуждение этой политики.
- В заявлении народные депутаты обратились в Организацию Объединенных Наций, Европейский Парламент, Парламентскую Ассамблею Совета Европы, Парламентскую Ассамблею ОБСЕ, Парламентскую Ассамблею НАТО, правительства и парламенты иностранных государств с призывом поддержать осуждение идеологии, политики и практики рашизма.
- Соответствующий проект заявления был опубликован 13 марта 2023 года. Авторы в пояснительной записке отметили, что это позволит определить формы агрессии и вызовет осуждение государствами мира политики Российской Федерации.