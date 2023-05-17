Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время пресс-конференции с немецким коллегой Борисом Писториусом в Берлине заявил, что Украина сейчас не может вступить в НАТО.
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Сейчас о членстве Украины в НАТО речь не идет
Бен Уоллес сказал, что в настоящее время Украина не может вступить в НАТО, потому что в стране идет война.
О членстве Украины в НАТО пока речь не идет. Украина находится в водовороте войны,
– заявил Уоллес.
При этом он подчеркнул, что очень важно укреплять обороноспособность Украины, чтобы она могла сдерживать Россию даже после войны.
Уоллес рассказал подробности, как Украина будет вступать в НАТО
Уоллес рассказал, что политическое решение о вступлении Украины в НАТО будут принимать все члены Альянса уже после окончания войны. При этом он подчеркнул, что Британия выступает за предоставление Киеву дорожной карты.
Министр обороны Британии также подчеркнул, что Лондон и Берлин являются лидерами на континенте поддержки Украины.
Великобритания и Германия посылают сигнал России о недопустимости агрессии, о том, что она не может выиграть эту войну, что она должна оставить Украину в покое,
– сказал Уоллес.