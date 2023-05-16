Об этом президент Польши в 1990-1995 годах заявил во время интервью. По его словам, он делал все для вступления Украины и Беларуси в ЕС и НАТО совершенно секретно.

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Если бы удалось воплотить замысел, сейчас бы не было войны

Лех Валенса на фоне приближающегося саммита НАТО в Вильнюсе, на котором от Альянса ожидают шагов по членству Украины, заявил, что тайно воплощал план по евроинтеграции Украины и Беларуси. По его словам, у него был план, который он хотел реализовать во время второго президентского срока, но в 1995 году он проиграл выборы.

Когда я был президентом, я хотел, чтобы Украина и Беларусь вместе вступили в НАТО и Европейский Союз. Я просто делал это тайно. Я хотел это сделать на втором сроке. А второго срока у меня не было, потому все развалилось. И очень плохо, что он развалился, потому что не было бы такой ситуации, как мы имеем сегодня. У меня была программа и я знал, куда идти,

– заявил Валенса.

Также политик заявил, что в свое время хотел привлечь Россию к ответственности и посодействовать порабощенным народам в получении свободы. Валенса отметил, что когда последний глава СССР Михаил Горбачев понимал, что красная империя обречена, он сосредоточился на том, чтобы как можно больше территорий осталось в России. В то же время, экс-президент Польши говорит, что еще тогда предупреждал западных лидеров о том, что в России может появиться человек, который захочет восстановить СССР.

Также Валенса рассказал, что отказался в свое время от планов поддержки других народов о выходе из России, поскольку разведывательные данные свидетельствовали, что даже эти народы не знают, что на их территории Кремль хранит ядерное оружие и такие процессы могли бы создать угрозу мировой безопасности.

Обратите внимание! Украина является кандидатом в члены ЕС и подала заявку на членство в НАТО. Беларусь с 1995 по 2006 годы сотрудничала с НАТО, однако диктатор Лукашенко впоследствии выбрал курс на Россию. В то же время, отношения между ЕС и Беларусью начали ухудшаться еще с тех пор, как Лукашенко стал президентом в 1994 году.