Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час пресконференції з німецьким колегою Борисом Пісторіусом у Берліні заявив, що Україна зараз не може вступити в НАТО.

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Зараз про членство України в НАТО не мовиться

Бен Воллес сказав, що наразі Україна не може вступити в НАТО, тому що в країні триває війна.

Про членство України в НАТО наразі не йдеться. Україна перебуває у вирі війни,

– заявив Воллес.

При цьому він наголосив, що дуже важливо зміцнювати обороноздатність України, щоб вона могла стримувати Росію навіть після завершення війни.

Воллес розповів подробиці, як Україна вступатиме в НАТО

Воллес розповів, що політичне рішення щодо вступу України до НАТО ухвалюватимуть всі члени Альянсу вже після закінчення війни. При цьому він наголосив, що Британія виступає за надання Києву дорожньої карти.

Міністр оборони Британії також підкреслив, що Лондон та Берлін є лідерами на континенті щодо підтримки України.

Велика Британія і Німеччина посилають сигнал Росії про неприпустимість агресії, про те, що вона не може виграти цю війну, що вона має залишити Україну в спокої,

– сказав Воллес.