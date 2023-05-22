Рішення, як повідомив голова постійної делегації України у ПА НАТО Єгор Чернєв, ухвалено одностайно. Чернєв наголосив, що декларація, яку добилася українська делегація на сесії Асамблеї в Люксембурзі, "буде мати далекосяжні політичні наслідки".

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У декларації мовиться про підтримку вступу України в НАТО

Також ПА НАТО закликала уряди своїх країн відкрито оголосити на саміті у Вільнюсі про те, що Україна стане членом Альянсу і погодити наступні конкретні кроки для вступу України до НАТО.

Це наша дипломатична перемога. Всі наші ключові побажання щодо фінального тексту декларації враховані,

– мовиться у повідомленні Чернєва.

Він розповів, що в декларації також мовиться про підтримку "міжнародного трибуналу, і допомогу Україні до перемоги і після неї, і засудження ідеології рашизму, і відновлення територіальної цілісності, і санкції, і репарації, і план Маршалла, і багато іншого".

Голова постійної делегації України у ПА НАТО додав, що Україна довго боролася за "прямі та чіткі формулювання".

"Фундамент до саміту НАТО у Вільнюсі закладений. Парламентарі країн Альянсу свою позицію висловили. Тепер справа за урядами", – резюмував Чернєв.

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