Рішення, як повідомив голова постійної делегації України у ПА НАТО Єгор Чернєв, ухвалено одностайно. Чернєв наголосив, що декларація, яку добилася українська делегація на сесії Асамблеї в Люксембурзі, "буде мати далекосяжні політичні наслідки".
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У декларації мовиться про підтримку вступу України в НАТО
Також ПА НАТО закликала уряди своїх країн відкрито оголосити на саміті у Вільнюсі про те, що Україна стане членом Альянсу і погодити наступні конкретні кроки для вступу України до НАТО.
Це наша дипломатична перемога. Всі наші ключові побажання щодо фінального тексту декларації враховані,
– мовиться у повідомленні Чернєва.
Він розповів, що в декларації також мовиться про підтримку "міжнародного трибуналу, і допомогу Україні до перемоги і після неї, і засудження ідеології рашизму, і відновлення територіальної цілісності, і санкції, і репарації, і план Маршалла, і багато іншого".
Голова постійної делегації України у ПА НАТО додав, що Україна довго боролася за "прямі та чіткі формулювання".
"Фундамент до саміту НАТО у Вільнюсі закладений. Парламентарі країн Альянсу свою позицію висловили. Тепер справа за урядами", – резюмував Чернєв.
Рада визнала рашизм державною ідеологією Росії
- Верховна Рада України 2 травня офіційно визнала державну ідеологію Росії "рашизмом" та закликала міжнародні організації та уряди демократичних країн підтримати засудження цієї політики.
- У заяві народні депутати звернулися до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних держав із закликом підтримати засудження ідеології, політики та практики рашизму.
- Відповідний проєкт заяви опублікували 13 березня 2023 року. Автори у пояснювальній записці зазначили, що це дозволить визначити форми агресії та спонукатиме засудженню державами світу політики Російської Федерації