Такий варіант в розмові 24 Каналу припустив політтехнолог Михайло Шейтельман. Він згадав один прецедент, але пов'язаний з ЄС.
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"В теорії є прецедент по ЄС з Кіпром. Можна взяти половину країни в НАТО і сказати: гарантія поширюється на цю територію, а на цю – ні. До речі, під час переговорів в березні минулого року в Стамбулі там була розмова про це. Не було слова НАТО, але була розмова про гарантії від США та ще декількох країн, які б не розповсюджувалися на Крим і території ДНР та ЛНР", – сказав політтехнолог.
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Утім, це складне питання, оскільки чіткої лінії в Донецькій та Луганській областях не було юридично зафіксовано.
Щоб ми не припускали, не існує поняття "лінія до 24 лютого". Тому що вона ніде юридично не була закріплена, не описана ніде. Це було щось по факту сформоване, але ніде не описано, ніде не зареєстровано і ми ніколи не домовимося про те, де вона проходила,
– пояснив Шейтельман.
Він резюмував свою думку тим, що часові рамки повернення Криму можуть бути різні. А по Донбасу така ситуація неможлива.
"Неможливо промалювати лінію: ось тут НАТО, тут не НАТО. По Криму можна", – додав він.
Вступ України до НАТО: останні події
- Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час пресконференції з німецьким колегою Борисом Пісторіусом у Берліні заявив, що наразі не йдеться про вступ України до НАТО. Ймовірно, це питання вирішуватиметься після перемоги.
- У питаннях приєднання України до Альянсу після перемоги теж потрібні гарантії. Їх можуть надати на саміті НАТО, який відбудеться в липні у Вільнюсі. Так, під час свого європейського турне Президент України Володимир Зеленський зробив важливу дію - Німеччина та Франція підписали декларацію, в якій підтримують вступ нашої країни до Альянсу.
- Колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер зробив суперечливу заяву. Він розкритикував тих, хто виступає проти приєднання України до НАТО. Утім, він припустив приєднання нашої держави без Криму. Тобто політик не розглядає можливості повернення кордонів 1991 року.