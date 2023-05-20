Такий варіант в розмові 24 Каналу припустив політтехнолог Михайло Шейтельман. Він згадав один прецедент, але пов'язаний з ЄС.

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"В теорії є прецедент по ЄС з Кіпром. Можна взяти половину країни в НАТО і сказати: гарантія поширюється на цю територію, а на цю – ні. До речі, під час переговорів в березні минулого року в Стамбулі там була розмова про це. Не було слова НАТО, але була розмова про гарантії від США та ще декількох країн, які б не розповсюджувалися на Крим і території ДНР та ЛНР", – сказав політтехнолог.

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Утім, це складне питання, оскільки чіткої лінії в Донецькій та Луганській областях не було юридично зафіксовано.

Щоб ми не припускали, не існує поняття "лінія до 24 лютого". Тому що вона ніде юридично не була закріплена, не описана ніде. Це було щось по факту сформоване, але ніде не описано, ніде не зареєстровано і ми ніколи не домовимося про те, де вона проходила,

– пояснив Шейтельман.

Він резюмував свою думку тим, що часові рамки повернення Криму можуть бути різні. А по Донбасу така ситуація неможлива.

"Неможливо промалювати лінію: ось тут НАТО, тут не НАТО. По Криму можна", – додав він.

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