Річ у тім, що це крок до вступу України в НАТО. Про це 24 Каналу сказав російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський.

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Головний страх подолано

Чому Україну 15 років, починаючи з ганебного саміту в Бухаресті, не приймали в НАТО? Тому що прийняти Україну в НАТО – означає взяти на себе забов'язання боротися у випадку агресії Росії проти України, відправляти солдатів помирати за нас і за них. До цього західні еліти були категорично не готові.

Прийшла війна і, виявилося, що Україна сама може перемогти "другу армію світу" за умови регулярних поставок західної зброї,

– зазначив Піонтковський.

Напередодні повномасштабного вторгнення Владімір Путін, відчуваючи себе володарем світу, говорив про усвідомлення того, що на конвенційному рівні Росія поступається НАТО. Натомість у нього є ядерна зброя.

По-перше, ця війна продемонструвала, що конвенційному рівні Росія поступається не лише НАТО, а одній Україні. По-друге, ядерний шантаж диктатора не спрацював.

"Готовність України і НАТО воювати з Росією показує, що страх перед безпосередньою участю у війні, який перешкоджав прийняттю України в НАТО – вже подоланий", – сказав публіцист.

Філософія членства змінилася

За словами Піонтковського, проблема прийняття України до складу Північноатлантичного альянсу кардинально змінила свій сенс. Раніше йшлося про те, що Україна вразлива й беззахисна, і НАТО надає допомогу, відкриває над нею "парасольку безпеки". З'ясувалося, що українська армія за рік вирішила те завдання, заради якого 75 років тому було сформований Альянс – для захисту західної Європи від агресії орд зі Сходу.

Зараз це питання про їхню безпеку. Україну приймають в НАТО не для того, щоб добрі дядьки з Брюсселя забезпечили її безпеку, а тому, що без української армії неможливо здійснити захист всього НАТО, всієї західної Європи. Повністю змінилася філософія членства України,

– констатував опозиційний політик.

Під час візиту до Києва генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що Україна одразу після перемоги буде автоматично прийнята до складу Альянсу. Колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер пішов далі – він сказав, що Україну потрібно прийняти негайно. Ще влітку Кіссінджер наголосив, що Україна де-факто член НАТО, тож це потрібно лише оформити де-юре.

"Стоїть питання про те, прийняти Україну після того, як вона повністю позбавиться від окупації, чи ще до. Це не роки, це місяці. У будь-якому випадку певним чином статус України дуже сильно зміниться на липневому саміті", – запевнив Піонтковський.

Піонтковський про вступ України до НАТО: дивіться відео

Кіссінджер за вступ, але є нюанс