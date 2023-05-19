Генрі Альфред Кіссінджер у час розквіту своєї політичної кар'єри був одним із найвпливовіших зовнішньополітичних стратегів у Сполучених Штатах. Також у 1973 році він навіть став лавреатом Нобелівської премії миру. До речі, про необхідність вступу нашої держави у НАТО він заявив не вперше, однак проблема в тому, що він відмовляється говорити про деокупацію Криму.
До теми Що насправді можуть означати слова Кіссинджера про вступ України в НАТО
Що сказав політик
За словами Кіссінджера, заяви певних європейських політиків стосовно "неможливості вступу" України в Альянс є небезпечними.
Європейці кажуть: "Ми не хочемо їх у НАТО, тому що вони занадто ризиковані. І тому ми озброїмо їх до біса і дамо їм найсучаснішу зброю. І як це може працювати? Ми не повинні завершувати війну неправильно. Найбільш ймовірним є результат виходу уздовж лінії статус кво, яка існувала до 24 лютого 2022 року. І в такому разі Україна залишиться під захистом Європи, а не стане самотньою державою, яка піклується про себе,
– зацитували у The Economist слова Кіссінджера.
Окрім того, політик сказав, що якби в нього була змога поговорити з президентом Росії, він би сказав йому (Путіну), що йому самому було б надійніше, якби Україна була б членом Блоку. Адже у такому разі (з його слів можна зробити такий висновок) вона, Україна, "не претендувала б" на Крим.
Зараз ми озброїли Україну до такого стану, коли вона стане найкраще озброєною країною з найменш стратегічно досвідченим керівництвом у Європі. Якщо війна закінчиться так, як вона, ймовірно, закінчиться, коли Росія втратить багато своїх здобутків, але збереже Севастополь, у нас може бути незадоволена Росія, але також незадоволена Україна – іншими словами, баланс незадоволення,
– сказав політик.
Він підсумував також, що "для безпеки Європи краще мати Україну в НАТО, де вона не може приймати національні рішення щодо територіальних претензій".
Що не так зі заявами Кіссінджера
- Підтримка вступу нобелівським лавреатом України в НАТО – це, звісно, дуже добре. Однак, схоже, що політик зовсім не розглядає варіант повернення нашої держави до кордонів 1991 року, адже припускає, що "найбільш імовірним" є сценарій, за якого Україна повертається до лінії розмежування до 24 лютого 2022 року.
- Себто в уяві Кіссінджера "дуже нереалістично", що Україна деокупує Крим та території на Луганщині й Донеччині, що видається цілковитим абсурдом з огляду на норми міжнародного права та здоровий глузд.
- Разом з тим зі слів політика зрозуміло, що приєднання нашої держави до Північноатлантичного альянсу потрібне не для того, аби Росія більше не змогла розв'язати війну, а для того, аби у разі виходу ЗСУ на рубежі до початку вторгнення "у нас не могло бути ніяких можливостей" розпочати самим війну.