Дело в том, что это шаг к вступлению Украины в НАТО. Об этом 24 Каналу сказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский.

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Главный страх преодолен

Почему Украину 15 лет, начиная с позорного саммита в Бухаресте, не принимали в НАТО? Потому что принять Украину в НАТО означает взять на себя обязательство бороться в случае агрессии России против Украины, отправлять солдат умирать за нас и за них. К этому западные элиты были не готовы.

Пришла война и, оказалось, что Украина сама может победить "вторую армию мира" при условии регулярных поставок западного оружия,

– отметил Пионтковский.

Накануне полномасштабного вторжения Владимир Путин, чувствуя себя владыкой мира, говорил об осознании того, что на конвенционном уровне Россия уступает НАТО. Зато у него есть ядерное оружие.

Во-первых, эта война продемонстрировала, что на конвенционном уровне Россия уступает не только НАТО, но и одной Украине. Во-вторых, ядерный шантаж диктатора не сработал.

"Готовность Украины и НАТО воевать с Россией показывает, что страх перед непосредственным участием в войне, препятствовавший принятию Украины в НАТО – уже преодолен", – сказал публицист.

Философия членства изменилась

По словам Пионтковского, проблема принятия Украины в состав Североатлантического альянса кардинально изменила свой смысл. Ранее речь шла о том, что Украина уязвима и беззащитна, и НАТО оказывает помощь, открывает над ней "зонтик безопасности". Выяснилось, что украинская армия за год решила задачу, ради которой 75 лет назад был сформирован Альянс – для защиты западной Европы от агрессии орд с Востока. Конечно же, следует отдать должное нашим Вооруженным Силам.

Сейчас это вопрос об их безопасности. Украину принимают в НАТО не для того, чтобы хорошие дяди из Брюсселя обеспечили ее безопасность, а потому, что без украинской армии невозможно защитить всю НАТО, всю западную Европу. Полностью изменилась философия членства Украины,

– констатировал оппозиционный политик.

В ходе визита в Киев генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Украина сразу после победы будет автоматически принята в состав Альянса. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер пошел дальше – он сказал, что Украину нужно принять немедленно. Еще летом Киссинджер подчеркнул, что Украина является де-факто членом НАТО, поэтому это нужно лишь оформить де-юре.

"Стоит вопрос о том, принять Украину после того, как она полностью избавится от оккупации, или еще до. Это не годы, это месяцы. В любом случае, определенным образом статус Украины очень сильно изменится на июльском саммите", – заверил Пионтковский.

Пионтковский о вступлении Украины в НАТО: смотрите видео

Киссинджер за поступление, но есть нюанс