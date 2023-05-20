Такой вариант в разговоре 24 Каналу предположил политтехнолог Михаил Шейтельман. Он упомянул один прецедент, который связан с ЕС.

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"В теории есть прецедент по ЕС с Кипром. Можно взять половину страны в НАТО и сказать: гарантия распространяется на эту территорию, а на эту нет. Кстати, во время переговоров в марте прошлого года в Стамбуле там был разговор об этом. Не было слова НАТО, но был разговор о гарантиях от США и еще нескольких стран, которые не распространялись бы на Крым и территории ДНР и ЛНР", – сказал политтехнолог.

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Впрочем, это сложный вопрос, поскольку четкая линия в Донецкой и Луганской областей не была юридически зафиксирована.

Чтобы мы не предполагали, нет понятия "линия до 24 февраля". Потому что она нигде юридически не была закреплена, не описана нигде. Это было что-то по факту сформированное, но нигде не описано, нигде не зарегистрировано и мы никогда не договоримся о том, где она проходила,

– объяснил Шейтельман.

Он резюмировал свое мнение тем, что временные рамки возвращения Крыма могут быть разными. А по Донбассу такая ситуация невозможна.

"Невозможно прорисовать линию: вот здесь НАТО, здесь не НАТО. По Крыму можно", – добавил он.

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