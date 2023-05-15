В июле должен пройти саммит НАТО в Вильнюсе, где Украинt могли бы предоставить гарантии того, что после окончания войны ее примут в Альянс. Однако политолог Владимир Фесенко не уверен, что Североатлантический альянс предоставит именно такие гарантии Украине. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Искусство дипломатии

Он отметил, что часть западных политиков опасаются, что война может завершиться не полным освобождением всей территории Украины. В частности, не будет деоккупирован Крым или же часть Донбасса.

Тогда может возникнуть проблема, ведь членство в НАТО предполагает отсутствие территориальных конфликтов в стране. И именно это останавливает руководство Альянса от того, чтобы дать нам четкий сигнал, что Украина обязательно станет членом НАТО после войны,

– предположил политолог.

Поэтому, по его мнению, и будут искать "хитрую", компромиссную формулу. Она должна подтвердить, что НАТО и Украина будут вместе, но конкретная дата не будет зафиксирована.

"А Украина как раз заинтересована в том, что была конкретика. А как это все сформулировать, чтобы обойти все препятствия – это искусство дипломатии», – отметил Фесенко.

Альтернативный вариант

Собеседник отметил, что некоторые западные политические эксперты видят решение проблемы в том, чтобы предложить Украине членство в НАТО даже, если на момент начала этой процедуры она еще не освободит все оккупированные территории.

В таком случае, на территориях, которые на момент нашего вступления в Альянс, не будут деоккупированы, например, Крым, 5 статья НАТО (в ней указано, что нападение на одного члена Альянса является нападением на всех его участников и вызывает ответ тоже их всех – 24 Канал) не будет распространяться,

– подчеркнул политолог.

Мол, НАТО не против, объяснил он, чтобы Украина освобождала Крым, но она это будет делать самостоятельно. А если будет нападение на территорию страны, тогда Североатлантический союз будет защищать Украину.

Владимир Фесенко о перспективах вступления Украины в НАТО: смотрите видео

Гарантия безопасности Украины

"Членство Украины в НАТО – это обязательное и решающее условие нашей безопасности. Это гарантия того, что не будет нового нападения России на Украину", – подчеркнул политолог.

Об этом же написали колонку для Der Spiegel глава ОПУ Андрей Ермак и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, являющиеся руководителями международной группы по гарантиям безопасности для Украины.

"Они отметили, что не может быть "серых зон" безопасности в Европе, нельзя повторять ошибки прошлого. И членство Украины в НАТО – это гарантия безопасности и для нашей страны, и для Европы. Это должно быть решающим элементом новой архитектуры безопасности для Европы" , – резюмировал Владимир Фесенко.

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