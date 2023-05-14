Президент Украины и канцлер Германии встретились в Берлине 14 мая. Германия заверила, что поддерживает Украину в ее борьбе за независимость и предана ее суверенитету и территориальной целостности.
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Германия поддерживает путь Украины в ЕС и НАТО
Олаф Шольц уверен, что будущее Украины и ее народа – в Европе. В декларации закреплено, что Германия решительно поддерживает Украину в ее усилиях по реформированию и выполнению требований, необходимых для начала переговоров о вступлении, а также с нетерпением ожидает отчета Европейской комиссии в рамках пакета мероприятий по расширению осенью 2023 года.
Также Германия поддерживает Комиссию Украина-НАТО и ожидает, что на саммите Альянса в июле 2023 года будет создана платформа для укрепления и расширения партнерства между НАТО и Украиной на ее пути, определенном Бухарестской декларацией.
Берлин и дальше будет усиливать оборону Украины
Германия будет продолжать политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украине столько, сколько это потребуется – в индивидуальном порядке и через международное сотрудничество в рамках Европейского Союза, G7, НАТО, ООН и других форматов.
Германия будет продолжать поддерживать Украину в укреплении ее обороноспособности, предоставляя специализированные пакеты нового военного оборудования,
– говорится в декларации.
О чем еще договорились Украина и Германия: главное из декларации
- Германия решительно настроена поддерживать Украину столько, сколько это потребуется.
- Германия поддерживает украинскую формулу мира и готова сотрудничать с Украиной для обеспечения как можно более широкого международного участия в имплементации этой формулы.
- Украина и Германия хотят привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях и других зверствах, совершенных в войну России против Украины. Также страны подтверждают свою поддержку расследований прокурора Международного уголовного суда и приняли во внимание судебные ордера на арест.
- Киев и Берлин считают необходимостью поддерживать и усиливать коллективное санкционное давление на Россию и поддерживающих ее военные усилия. Должны быть увеличены усилия по обеспечению эффективного внедрения санкций, предотвращению и противодействию их обходу.
- Германия вместе с международными организациями и европейскими и международными партнерами отдана участию в восстановлении и восстановлении Украины. Уже сейчас важно заложить основу для амбициозного и долгосрочного сотрудничества.
- Украина и Германия готовы в дальнейшем укреплять двусторонние экономические отношения во всех сферах: бизнес, производство, технологии, энергетика и т.д.