Президент Украины и канцлер Германии встретились в Берлине 14 мая. Германия заверила, что поддерживает Украину в ее борьбе за независимость и предана ее суверенитету и территориальной целостности.

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Германия поддерживает путь Украины в ЕС и НАТО

Олаф Шольц уверен, что будущее Украины и ее народа – в Европе. В декларации закреплено, что Германия решительно поддерживает Украину в ее усилиях по реформированию и выполнению требований, необходимых для начала переговоров о вступлении, а также с нетерпением ожидает отчета Европейской комиссии в рамках пакета мероприятий по расширению осенью 2023 года.

Также Германия поддерживает Комиссию Украина-НАТО и ожидает, что на саммите Альянса в июле 2023 года будет создана платформа для укрепления и расширения партнерства между НАТО и Украиной на ее пути, определенном Бухарестской декларацией.

Берлин и дальше будет усиливать оборону Украины

Германия будет продолжать политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украине столько, сколько это потребуется – в индивидуальном порядке и через международное сотрудничество в рамках Европейского Союза, G7, НАТО, ООН и других форматов.

Германия будет продолжать поддерживать Украину в укреплении ее обороноспособности, предоставляя специализированные пакеты нового военного оборудования,

– говорится в декларации.

О чем еще договорились Украина и Германия: главное из декларации