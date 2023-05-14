Политолог, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко отметил, что хотя поездки Президента Украины в каждую из стран имеют свою специфику, однако у всех них есть общие черты. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Чрезвычайно символический визит

Буряченко подчеркнул, что специфика визита Президента в Финляндию и проведение встречи с представителями стран Северной Европы связана с контекстом вступления Украины в НАТО.

Опыт Финляндии в этом смысле очень важен для Украины. К тому же Дания и Норвегия одними из первых начали помогать Украине с начала войны,

– подчеркнул он.

Чрезвычайно символичным, по мнению политического эксперта, был приезд Зеленского в Нидерланды и выступление в Гааге.

"Во время визита прозвучала важный тезис, что Украина поддерживает работу МКС, но призывает все страны мира для создания Международного специализированного трибунала по решению Генассамблеи ООН", - подчеркнул он.

Зеленский производит фурор

Очень плодотворным считает собеседник визит главы Украины в Италию. Мы получили не только мощную военную помощь, но и политическую поддержку премьер-министра Джорджии Мэлони.

Встреча Зеленского с Папой Римским Франциском была посвящена, в частности, обсуждению мирного плана Украины, состоящего из 10 пунктов.

Очень важно, что Президент лично рассказал об этом плане и расставил верные акценты. Ведь любые мирные переговоры, если они не имели контакта с Украиной, не имеют никакого смысла,

– уверен Буряченко.

В Германии, куда Зеленский прибыл 14 мая, подчеркнул собеседник, его воспринимают не только как Президента Украины, но и лидера цивилизованного мира.

"Именно поэтому он производит фурор, где бы ни появился. А тем более в странах наших ближайших партнеров – антипутинской коалиции. Поэтому от его встречи со Штайнмайером и Шольцем можем рассчитывать на очень серьезный результат прежде всего в военном компоненте", - отметил политический аналитик.

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Ожидания Украины

Буряченко отметил три основных цели Украины, которые можно проследить во всех этих визитах:

получение военной помощи, которая нам сейчас очень нужна – снаряды, танки, системы ПВО, истребители;

поддержка украинского мирного плана, ведь это очень важная история в контексте голосований на площадках ООН;

продвижение на пути Украины как к НАТО перед саммитом в Вильнюсе и встречей G7, так и к Европейскому Союзу.

Мы ожидаем осенью от Урсулы фон дер Ляйен, Европейского Совета четкой оценки нашего продвижения в ЕС,

– подчеркнул собеседник.

В то же время, по его словам, от Вильнюсского саммита Украина ожидает консолидированной позиции членов НАТО по 2 ключевым моментам:

политическим обязательствам стран Альянса и политическим сигналам, что Украина будет в НАТО по ускоренной процедуре и согласует уже дорожную карту;

гарантии безопасности схожих с теми, которые получила Швеция и Финляндия от США на пути к самому НАТО, пока продолжаются бюрократические процедуры.

"Наши задачи очень четко артикулированы и мы идем очень слаженно и эффективно к их реализации", – резюмировал Алексей Буряченко.

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