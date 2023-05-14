Престижную Международную премию имени Карла Великого ежегодно присуждают за вклад в объединение Европы. В 2023 году ею за храбрость решили наградить украинский народ, а также президента Владимира Зеленского, сообщает 24 канал.

Достойно внимания Без этого не о чем говорить, – Шольц назвал фундамент для мира в Украине и Европе

С самого утра прошла демонстрация

Как сообщила Наталья Сира 24 Каналу, еще задолго до вручения премии, с самого утра воскресенья, в Аахене прошла большая демонстрация украинцев. Кроме перформансов среди людей можно было увидеть и огромный артобъект в виде российского диктатора. Чтобы подчеркнуть его жестокость, Путина изобразили в кровавой ванне в цветах украинского флага.



В немецком Аахене появился Путин в ванной / Фото Натальи Сирой

Такую масштабную демонстрацию организовали не только в честь вручения премии украинскому народу и его лидеру, но и чтобы не дать организовать демонстрации меньшинства, выступающего за прекращение поддержки Украины. Однако стоит заметить, что точно неизвестно, планировались ли такие выступления противников Украины.

В Аахене прошла демонстрация украинцев: видео



Украинцы устроили демонстрации / Фото Натали Сирой

Чтобы увидеть вручение премии, собралось много людей

Также Наталья Сира рассказала, что местные власти чрезвычайно усилили меры безопасности. В частности, на улицах Аахена, украшенных и украинскими флагами, можно увидеть много правоохранителей, а часть города вообще перекрыли.



На улицах Аахена много правоохранителей / Фото Натали Сирой

Несмотря на это на улицы немецкого города вышло много людей, ведь им интересно увидеть Владимира Зеленского и его награждение. Его будут транслировать в местном парке на больших мониторах.

Стоит отметить, что, по словам Натальи Сирой, на награждении премией имени Карла Великого давно не было столько заинтересованных людей. К тому же на улицы Аахена, кроме заинтересованных награждением, вышли немцы, желающие поддержать Украину и нашего президента своим присутствием.

Местные жители пришли посмотреть присуждение премии: видео

Украинский народ и президента Зеленского наградили премией

К вечеру, около 17:40, началась церемония награждения премией имени Карла Великого. Ее, в частности, транслируют в эфире телемарафона.

Следует отметить, что на награждение украинский президент прибыл с опозданием почти на час. Однако немцы это восприняли с пониманием.

Опоздал на более чем час. Немцы очень пунктуальны, говорят, еще никто не опаздывал на вручение. Но говорят, что это не простое вручение, учитывая, что он управляет страной, в которой война,

– сообщила Наталья Сирая.

Церемония награждения / Фото Натали Сирой

Владимира Зеленского встретили аплодисментами: видео

Во время награждения премией канцлер Германии Олаф Шольц вспомнил первые дни полномасштабного вторжения России. Он отметил, что тогда Зеленский, оставаясь с народом, сказал: "Мы все спасаем нашу независимость, и так будет и дальше".

Редко в истории такие несколько слов имели такое большое действие. Было сразу понятно, что украинский народ не склонится перед русским насилием, украинский народ выстоит,

– сказал под аплодисменты канцлер.

Он отметил, что за время полномасштабной войны украинский народ и его президент добились многих успехов. И благодаря объединению украинского народа объединилась и Европа.

А российская агрессия, которая хотела покорить Украину и отвлечь ее от проевропейского пути, достигла обратного эффекта. Сегодня страны Евросоюза объединены и солидарно стоят на стороне Украины. Более того, Украина может "полагаться полностью на нашу поддержку: гуманитарную, экономическую и вооруженную".

На пути в Евросоюз Украина имеет нашу полную поддержку. Как европейцы мы знаем, какая сила, какая демократическая воля есть у вашего народа. Российская война не только укрепила украинскую нацию, она подчеркнула неотвратимое решение украинцев стать европейской нацией. Премия определяет наше поклонение перед мужеством украинского народа, его президентом. Украина – это Европа. Слава Украине!

– подчеркнул Олаф Шольц.

Визит Владимира Зеленского в Германию: коротко