Престижную Международную премию имени Карла Великого ежегодно присуждают за вклад в объединение Европы. В 2023 году ею за храбрость решили наградить украинский народ, а также президента Владимира Зеленского, сообщает 24 канал.
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С самого утра прошла демонстрация
Как сообщила Наталья Сира 24 Каналу, еще задолго до вручения премии, с самого утра воскресенья, в Аахене прошла большая демонстрация украинцев. Кроме перформансов среди людей можно было увидеть и огромный артобъект в виде российского диктатора. Чтобы подчеркнуть его жестокость, Путина изобразили в кровавой ванне в цветах украинского флага.
В немецком Аахене появился Путин в ванной / Фото Натальи Сирой
Такую масштабную демонстрацию организовали не только в честь вручения премии украинскому народу и его лидеру, но и чтобы не дать организовать демонстрации меньшинства, выступающего за прекращение поддержки Украины. Однако стоит заметить, что точно неизвестно, планировались ли такие выступления противников Украины.
В Аахене прошла демонстрация украинцев: видео
Украинцы устроили демонстрации / Фото Натали Сирой
Чтобы увидеть вручение премии, собралось много людей
Также Наталья Сира рассказала, что местные власти чрезвычайно усилили меры безопасности. В частности, на улицах Аахена, украшенных и украинскими флагами, можно увидеть много правоохранителей, а часть города вообще перекрыли.
На улицах Аахена много правоохранителей / Фото Натали Сирой
Несмотря на это на улицы немецкого города вышло много людей, ведь им интересно увидеть Владимира Зеленского и его награждение. Его будут транслировать в местном парке на больших мониторах.
Стоит отметить, что, по словам Натальи Сирой, на награждении премией имени Карла Великого давно не было столько заинтересованных людей. К тому же на улицы Аахена, кроме заинтересованных награждением, вышли немцы, желающие поддержать Украину и нашего президента своим присутствием.
Местные жители пришли посмотреть присуждение премии: видео
Украинский народ и президента Зеленского наградили премией
К вечеру, около 17:40, началась церемония награждения премией имени Карла Великого. Ее, в частности, транслируют в эфире телемарафона.
Следует отметить, что на награждение украинский президент прибыл с опозданием почти на час. Однако немцы это восприняли с пониманием.
Опоздал на более чем час. Немцы очень пунктуальны, говорят, еще никто не опаздывал на вручение. Но говорят, что это не простое вручение, учитывая, что он управляет страной, в которой война,
– сообщила Наталья Сирая.
Церемония награждения / Фото Натали Сирой
Владимира Зеленского встретили аплодисментами: видео
Во время награждения премией канцлер Германии Олаф Шольц вспомнил первые дни полномасштабного вторжения России. Он отметил, что тогда Зеленский, оставаясь с народом, сказал: "Мы все спасаем нашу независимость, и так будет и дальше".
Редко в истории такие несколько слов имели такое большое действие. Было сразу понятно, что украинский народ не склонится перед русским насилием, украинский народ выстоит,
– сказал под аплодисменты канцлер.
Он отметил, что за время полномасштабной войны украинский народ и его президент добились многих успехов. И благодаря объединению украинского народа объединилась и Европа.
А российская агрессия, которая хотела покорить Украину и отвлечь ее от проевропейского пути, достигла обратного эффекта. Сегодня страны Евросоюза объединены и солидарно стоят на стороне Украины. Более того, Украина может "полагаться полностью на нашу поддержку: гуманитарную, экономическую и вооруженную".
На пути в Евросоюз Украина имеет нашу полную поддержку. Как европейцы мы знаем, какая сила, какая демократическая воля есть у вашего народа. Российская война не только укрепила украинскую нацию, она подчеркнула неотвратимое решение украинцев стать европейской нацией. Премия определяет наше поклонение перед мужеством украинского народа, его президентом. Украина – это Европа. Слава Украине!
– подчеркнул Олаф Шольц.
Визит Владимира Зеленского в Германию: коротко
- О визите Зеленского в Германию стало известно еще в начале мая. Однако поскольку эта информация должна была быть засекреченной, то и сама возможность запланированного визита была под вопросом.
- Однако Владимир Зеленский таки отправился в Берлин в ночь на 14 мая. Ночью Зеленский приехал в штаб-квартиру немецкого министерства обороны в столице Германии. Следует отметить, что это первый визит Зеленского в Германию с начала полномасштабной войны в Украине.
- Интересно, что украинский президент летел в Берлин на VIP-самолете ВВС Германии в сопровождении истребителей.
- Перед визитом Зеленского в Германию публично не сообщалось, с кем и когда должен встретиться украинский президент. Такая засекреченность связана с соображениями безопасности.