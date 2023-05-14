Соответствующее заявление Шольц сделал во время пресс-конференции по Владимиром Зеленским в Берлине, пишет 24 Канал. Он сказал, что Украина готова к миру, но "совершенно справедливо требует, что это не должно быть заморозки войны и диктат со стороны России".

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Шольц сказал, что мир и безопасность Европы в опасности

Шольц подчеркнул, что Россия начала агрессивную войну против Украины, из-за чего в опасности также Европы.

Речь идет об империалистическом агрессивном нападении на Украину. Потому мир и безопасность Европы в опасности. Потому что более сильная и могучая страна нападает на более слабую и захватит ее территорию,

– сказал он.

По его словам, планы российского президента Владимира Путина совершенно очевидны. "Он (Путин – 24 Канал) считает, что Украина и Беларусь должны стать частью России", – отметил канцлер Германии.

Шольц добавил, что нападение России на Украину – это часть империалистической концепции Путина. "Мир это хорошо понял", – подчеркнул немецкий лидер.

Он обратил внимание, что российскую агрессию осудили на уровне ООН, но в то же время есть много воздержавшихся государств. Такие страны, как сказал Шольц, имеют общие границы с Россией или иногда "далеки" от войны в Украине.

Канцлер Германии заявил, что нельзя насильственно изменять границы. Следовательно, он считает, что Россия должна вывести войска из Украины, как предполагает формула мира Зеленского.

Исходя из предложения Зеленского относительно мира, все дискуссии должны идти, что Россия должна отвести войска. Без этого не о чем говорить,

– сказал канцлер и добавил, что пытается донести эту позицию другим мировым лидерам.

Кроме того, Шольц добавил, что мир должен позаботиться о том, что будет с продовольственной сферой, ведь есть страдающие страны. Он резюмировал, что важно, чтобы другие страны предпринимали усилия в направлении мира, однако вывод российских войск из Украины – принципиальный вопрос.

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