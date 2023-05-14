Відповідну заяву Шольц зробив під час пресконференції з Володимиром Зеленським у Берліні, пише 24 Канал. Він сказав, що Україна готова до миру, але "цілком справедливо вимагає, що це не має бути замороження війни й диктат з боку Росії".

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Шольц сказав, що мир і безпека Європи в небезпеці

Шольц наголосив, що Росія розпочала агресивну війну проти України, через що в небезпеці також і Європи.

Мовиться про імперіалістичний агресивний напад на Україну. Тому мир і безпека Європи в небезпеці. Тому що сильніша і могутніша країна нападає на слабшу і загарбує її територію,

– сказав він.

За його словами, плани російського президента Владіміра Путіна цілком очевидні. "Він (Путін – 24 Канал) вважає, що Україна і Білорусь мають стати частиною Росії", – зазначив канцлер Німеччини.

Шольц додав, що напада Росії на Україну – це частина імперіалістичної концепції Путіна. "Світ це добре зрозумів", – підкреслив німецький лідер.

Він звернув увагу, що російську агресію засудили на рівні ООН, але водночас є багато держав, що утрималися. Такі країни, як сказав Шольц, мають спільні кордони з Росією, або іноді "далекі" від війни в Україні.

Канцлер Німеччини заявив, що не можна насильно змінювати кордони. Відтак, він вважає, що Росія має вивести війська з України, як це передбачає формула миру Зеленського.

Виходячи з пропозиції Зеленського щодо миру, всі дискусії мають точитися, що Росія має відвести війська. Без цього нема про що говорити,

– сказав канцлер і додав, що намагається донести цю позицію іншим світовим лідерам.

Крім того, Шольц додав, що світ повинен подбати про те, що буде з продовольчою сферою, адже є країни, які страждають. Він резюмував, що важливо, щоб інші країни робили зусилля у напрямку миру, однак, виведення російських військ з України – принципове питання.

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