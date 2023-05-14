Політолог, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко відзначив, що хоча поїздки Президента України до кожної з країн мають свою специфіку, проте у них всіх є спільні риси. Про це він розповів 24 Каналу.
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Надзвичайно символічний візит
Буряченко наголосив, що специфіка візиту Президента до Фінляндії і проведення зустрічі з представниками країн Північної Європи пов'язана з контекстом вступу України до НАТО.
Досвід Фінляндії в цьому сенсі дуже важливий для України. До того ж Данія та Норвегія одними з перших почали допомагати Україні з початку війни,
– підкреслив він.
Надзвичайно символічним, на думку політичного експерта, був приїзд Зеленського до Нідерландів та виступ в Гаазі.
"Під час візиту пролунав важливий тезис, що Україна підтримує роботу МКС, але закликає всі країни світу для створення Міжнародного спеціалізованого трибуналу через рішення Генасамблеї ООН", – наголосив він.
Зеленський викликає фурор
Дуже плідним вважає співрозмовник візит очільника України до Італії. Ми отримали не тільки потужну військову допомогу, але й політичну підтримку прем'єр-міністра Джорджії Мелоні.
Зустріч Зеленського з Папою Римським Франциском була присвячена зокрема обговоренню мирного плану України, який складається з 10 пунктів.
Дуже важливо, що Президент особисто розповів про цей план і розставив вірні акценти. Адже будь-які мирні переговори, якщо вони не мали контакту з Україною, не мають жодного сенсу,
– впевнений Буряченко.
В Німеччині, куди Зеленський прибув 14 травня, підкреслив співрозмовник, його сприймають не тільки як Президента України, а і як лідера цивілізованого світу.
"Саме тому він викликає фурор, де б не з'явився. А тим паче в країнах наших найближчих партнерів –антипутінської коаліції. Тому від його зустрічі зі Штайнмаєром та Шольцом можемо розраховувати на дуже серйозний результат перш за все у воєнному компоненті", – зазначив політичний аналітик.
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Очікування України
Буряченко відзначив 3 основних цілі України, які можна прослідкувати в усіх цих візитах:
- отримання військової допомоги, яка нам зараз вкрай потрібна – снаряди, танки, системи ППО, винищувачі;
- підтримка українського мирного плану, адже це надзвичайно важлива історія в контексті голосувань на майданчиках ООН;
- поступи на шляху України як до НАТО перед самітом у Вільнюсі та зустріччю G7, так і до Європейського Союзу.
Ми очікуємо восени від Урсули фон дер Ляєн, Європейської Ради чіткої оцінки нашого поступу до ЄС,
– наголосив співрозмовник.
Водночас за його словами, від Вільнюського саміту Україна чекає на консолідовану позицію членів НАТО по 2 ключовим моментам:
- політичним зобов'язанням країн Альянсу і політичних сигналів, що Україна таки буде в НАТО по пришвидшеній процедурі і погодить вже дорожню карту;
- гарантії безпеки на кшталт тих, які отримала Швеція та Фінляндія від США на шляху до самого НАТО, поки тривають бюрократичні процедури.
"Наші завдання дуже чітко артикульовані і ми йдемо дуже злагоджено та ефективно до їх реалізації", – резюмував Олексій Буряченко.
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Візит Президента Зеленського до Німеччини: коротко
- Вперше інформація про візит Президента до Німеччини, який нібито мав відбутися 13 травня, з'явилась у німецьких ЗМІ 3 травня. Оскільки ці дані були засекречені, то їх розкриття поставило під сумнів можливість приїзду Зеленського до Берліну.
- Проте Президент приїхав до Німеччини 14 травня, де відвідав штаб-квартиру Міністерства оборони країна, а також зустрівся з президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром та канцлером Олафом Шольцом.
- Крім того, в місті Аахен Зеленського нагородили Міжнародною щорічною премією імені Карла Великого. Її присуджують за внесок в об'єднання Європи.