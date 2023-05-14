Політолог, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко відзначив, що хоча поїздки Президента України до кожної з країн мають свою специфіку, проте у них всіх є спільні риси. Про це він розповів 24 Каналу.

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Надзвичайно символічний візит

Буряченко наголосив, що специфіка візиту Президента до Фінляндії і проведення зустрічі з представниками країн Північної Європи пов'язана з контекстом вступу України до НАТО.

Досвід Фінляндії в цьому сенсі дуже важливий для України. До того ж Данія та Норвегія одними з перших почали допомагати Україні з початку війни,

– підкреслив він.

Надзвичайно символічним, на думку політичного експерта, був приїзд Зеленського до Нідерландів та виступ в Гаазі.

"Під час візиту пролунав важливий тезис, що Україна підтримує роботу МКС, але закликає всі країни світу для створення Міжнародного спеціалізованого трибуналу через рішення Генасамблеї ООН", – наголосив він.

Зеленський викликає фурор

Дуже плідним вважає співрозмовник візит очільника України до Італії. Ми отримали не тільки потужну військову допомогу, але й політичну підтримку прем'єр-міністра Джорджії Мелоні.

Зустріч Зеленського з Папою Римським Франциском була присвячена зокрема обговоренню мирного плану України, який складається з 10 пунктів.

Дуже важливо, що Президент особисто розповів про цей план і розставив вірні акценти. Адже будь-які мирні переговори, якщо вони не мали контакту з Україною, не мають жодного сенсу,

– впевнений Буряченко.

В Німеччині, куди Зеленський прибув 14 травня, підкреслив співрозмовник, його сприймають не тільки як Президента України, а і як лідера цивілізованого світу.

"Саме тому він викликає фурор, де б не з'явився. А тим паче в країнах наших найближчих партнерів –антипутінської коаліції. Тому від його зустрічі зі Штайнмаєром та Шольцом можемо розраховувати на дуже серйозний результат перш за все у воєнному компоненті", – зазначив політичний аналітик.

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Очікування України

Буряченко відзначив 3 основних цілі України, які можна прослідкувати в усіх цих візитах:

отримання військової допомоги, яка нам зараз вкрай потрібна – снаряди, танки, системи ППО, винищувачі;

підтримка українського мирного плану, адже це надзвичайно важлива історія в контексті голосувань на майданчиках ООН;

поступи на шляху України як до НАТО перед самітом у Вільнюсі та зустріччю G7, так і до Європейського Союзу.

Ми очікуємо восени від Урсули фон дер Ляєн, Європейської Ради чіткої оцінки нашого поступу до ЄС,

– наголосив співрозмовник.

Водночас за його словами, від Вільнюського саміту Україна чекає на консолідовану позицію членів НАТО по 2 ключовим моментам:

політичним зобов'язанням країн Альянсу і політичних сигналів, що Україна таки буде в НАТО по пришвидшеній процедурі і погодить вже дорожню карту;

гарантії безпеки на кшталт тих, які отримала Швеція та Фінляндія від США на шляху до самого НАТО, поки тривають бюрократичні процедури.

"Наші завдання дуже чітко артикульовані і ми йдемо дуже злагоджено та ефективно до їх реалізації", – резюмував Олексій Буряченко.

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