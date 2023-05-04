У відповідь наступного дня після розголосу інформації щодо візиту Президента України в Німеччині відкрили розслідування. Поліція Берліна відкрила його "за підозрою у зраді таємниці".

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Поліція Берліна розпочала розслідування

Як повідомили в поліції Берліна, розслідування стосується саме розголошення в пресі інформації про плани Володимира Зеленського відвідати Берлін. Більше подробиць німецька поліція поки що не розкриває.

За даними ЗМІ можливий візит президента України заплановано на 13 травня. Зазначимо, що відповідні конфіденційні дані опублікували берлінські видання BZ і Tagesspiegel.

Візит Зеленського до Німеччини під питанням

За даними іноземних ЗМІ, джерела, близькі до українського уряду, назвали витік інформації про візит Зеленського до Берліна "безвідповідальною". Адже дані про плани Президента України відвідати Німеччину, а тим паче конкретні дати, не повинні були просочитися до мережі .

Відтак вони поставили під сумнів, чи поїздка взагалі може відбутися після відповідних публікацій у медіа.

Можлива поїздка Володимира Зеленського до Німеччини: коротко