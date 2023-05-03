Про можливий візит українського лідера до Берліну повідомляють німецькі видання, пише 24 Канал.

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Що відомо про можливий візит Зеленського до Німеччини

ЗМІ пишуть, що український лідер відвідає Берлін 13 травня. Зазначають, що поліція вже нібито підтвердила запит про це. Однак, детальну інформацію не надали.

Також журналісти зазначають, що вже наступного дня, 14 травня, Володимира Зеленського з військовими почестями має офіційно прийняти Олаф Шольц. Опісля глава нашої держави відправиться до Аахена, де йому вручатимуть премію Карла Великого.

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Президент України прибув до Фінляндії

Зауважимо, що 3 травня Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Фінляндії. Глава держави зустрінеться з колегою Нііністьо та візьме участь у саміті.

Мета зустрічі з лідерами п'яти країн Північної Європи – координація військової допомоги нашій державі, європейської та євроатлантичної інтеграції України.