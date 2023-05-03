Політтехнолог Юрій Подорожній зазначив, що візит президента України до Фінляндії, яка 4 квітня стала 31 членом НАТО, викликає в Росії паніку та істерику. Про це він розповів 24 Каналу.

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Демонстрація серйозних намірів

На його думку, в країні-агресорці щодо цього димітиме в кожній хаті, в якій будуть спостерігати за цим візитом на російському телебаченні. І це буде топновина в російському інформаційному просторі сьогодні.

Цей візит важливий з точки зору демонстрації Україною наших серйозних намірів щодо саміту НАТО у Вільнюсі. Президент Зеленський їде до країни, яка щойно вступила до Північноатлантичного альянсу і демонструє, що ми там маємо бути також,

– наголосив політтехнолог.

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Юрій Подорожній зауважив, що попри всі заяви, які надходять з Заходу в Україну, мовляв, ще не на часі вступати нам до НАТО і це можливо тільки після війни, Зеленський демонструє: Україна прагне до НАТО сьогодні.

Важливо! Фінляндія 4 квітня стала членом НАТО. Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав цей день "історичним" та подякував Владіміру Путіну за зростання НАТО. За його словами, російський диктатор прискорив своєю агресією те, чому він хотів запобігти.

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