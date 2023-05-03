Политтехнолог Юрий Подорожний отметил, что визит президента Украины в Финляндию, которая 4 апреля стала 31-м членом НАТО, вызовет в России панику и истерику. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Демонстрация серьезных намерений

По его мнению, в стране-агрессоре по этому поводу будет дымить в каждом доме, в котором будут наблюдать за этим визитом по российскому телевидению. И это будет топ-новость в российском информационном пространстве сегодня.

Этот визит важен с точки зрения демонстрации Украиной наших серьезных намерений по поводу саммита НАТО в Вильнюсе. Президент Зеленский едет в страну, которая только что вступила в Североатлантический альянс и демонстрирует, что мы там должны быть также,

– подчеркнул политтехнолог.

Политтехнолог о визите Владимира Зеленского в Финляндию: смотрите видео

Юрий Подорожний отметил, что, несмотря на все заявления, поступающие с Запада в Украину, якобы еще не время вступать нам в НАТО и это возможно только после войны, Зеленский демонстрирует: Украина стремится в НАТО сегодня.

Важно! Финляндия 4 апреля стала членом НАТО. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал этот день "историческим" и поблагодарил Владимира Путина за расширение НАТО. По его словам, российский диктатор ускорил своей агрессией то, что он хотел предотвратить.

Вступление Украины в НАТО