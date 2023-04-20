Об этом в эфире 24 Канала рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что не видит препятствий для вступления Украины в НАТО.

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Данилов отметил, что хотел бы, чтобы путь Украины в Альянс был кратчайшим. Для этого необходимо согласие стран-членов НАТО.

"Мы сегодня не видим препятствий, чтобы уже стать членами Альянса. Это не столь сложная ситуация. Это более политическое решение. Но надо понимать, что для этого должно быть согласие ведущих стран Альянса. Тогда все это закрутится гораздо быстрее. Мы слишком долго с этим медлили", – заявил он.

Вступление Украины в НАТО еще до завершения войны

Секретарь СНБО напомнил, как в 2008 году некоторые страны блокировали начало процедуры План действий по членству в НАТО Украиной. По его мнению, все цивилизованные страны должны входить в Североатлантический союз. Украина уже на этом пути.

Алексей Данилов подчеркнул, что весь мир прогнозировал поражение Украины, однако украинцы доказали, что мы победим. Он допустил вступление Украины в НАТО еще до завершения войны с Россией.

"Как вы видите, мир ошибался. Я бы хотел, чтобы так же произошло и здесь, чтобы мы получили членство в Альянсе как можно скорее. Я не исключаю, что это может произойти в любой момент", – заметил чиновник.