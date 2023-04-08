Наприкінці 2021 року Росія висунула ультиматум Заходу з вимогою не лише відмовитись від подальшого розширення НАТО, а й повернути Москві зони впливу в Східній Європі, втрачені після поразки у холодній війні. Росія також мала отримати повний контроль над Україною – їй для початку пропонувався так званий варіант "фінляндизації" з поступовим перетворенням на щось на кшталт лукашенківської Білорусі. 24 Канал аналізує, яка користь Україні від вступу Фінляндії в НАТО і що це змінює для Росії.

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План Росії зазнав фіаско

Росія застрягла в Україні, погрози Путіна об'єднали весь цивілізований світ, а раніше нейтральні держави вирішили переглянути свій статус. Першою ластівкою стала Фінляндія. 4 квітня у Брюсселі в штаб-квартирі НАТО було піднято прапор цієї держави.

Вітаю Фінляндію та президента Саулі Нііністьо зі вступом до НАТО у 74-у річницю його заснування. В умовах російської агресії Альянс став єдиною ефективною гарантією безпеки у регіоні,

– президент України Володимир Зеленський вітає Фінляндію зі вступом до НАТО.

Росія це просто проковтнула. Її не спитали, а просто поставили перед фактом.

Росія не має проблем з Фінляндією та Швецією, їх вступ до НАТО не створює безпосередньої загрози… Ситуація з Україною зовсім інша. Нічого подібного немає у Фінляндії та Швеції. Це зовсім інша ситуація. Якщо Швеція та Фінляндія хочуть, вони можуть вступити до НАТО,

– Путін, щоб зберегти обличчя, у червні 2022 року на полях 6-го Саміту лідерів прикаспійських держав "дозволяє" зробити те, на що він ніяк не впливає.

Слова Путіна, сказані в Ашхабаді, докорінно суперечать риториці росіян напередодні вторгнення в України й виглядає, наче, це якесь інше НАТО погрожує Росії в Україні, натомість НАТО в Фінляндії є мирним і дружнім до росіян.

6 квітня 2023 року речник Путіна Пєсков вичавив зі себе, що розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі – це відповідь на наближення НАТО до Росії, проте, навіть тут злякався назвати, що це за розширення, а також пояснити, чому ракети мають бути саме в Білорусі, а не бличже до власне Фінляндії.

Втім, все зрозуміло й без слів Пєскова. Приєднання Фінляндії до НАТО не лише гарантує їй 5 статтю – колективний захист від агресії, а й кидає виклик Росії.

Кордон з "агресивним блоком" (так НАТО росіяни називають ще з часів СРСР) автоматично зростає на 1 340 кілометрів (суходолом – 1 271,8 кілометра), а це означає, що Росія має посилювати його захист та тягнути на північ нові війська та ті ж "ракети".



Як змінився кордон Росії з НАТО після вступу Фінляндії / Інфографіка 24 Каналу

Як Росія скорочує кількість військ на кордоні з Фінляндією

Наразі ж наявні російські "сили стримування" на кордоні знекровлені – більшість контингенту та техніки вже давно воює в Україні. Ба більше, значна частина вже давно утилізована ЗСУ. В НАТО про це дізнавались фактично в режимі реального часу завдяки супутникам.

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У лютому 2023 року начальник Служби розвідки Норвегії віцеадмірал Нільс Андреас Стенсенес констатував, що кількість російського контингенту на Кольському півострові скоротилася в 5 разів за рік війни в Україні . Ба більше, назвав конкретні частини (200-ї ОМСБр, 61-а окрема бригада морської піхоти, 80-а арктична мотострілецька бригада) і кількість втрат росіян (на той час – близько 3 000 осіб), що мали б охороняти північ своєї країни, на війні.

. Ба більше, назвав конкретні частини (200-ї ОМСБр, 61-а окрема бригада морської піхоти, 80-а арктична мотострілецька бригада) і кількість втрат росіян (на той час – близько 3 000 осіб), що мали б охороняти північ своєї країни, на війні. Фінські колеги Стенсенеса також без діла не сиділи – ще навесні 2022 року в ЗМІ з'явилися супутникові знімки, що підтверджують виведення військ та техніки. Хоча ще в квітні росіяни демонстративно гнали на кордон з фінами свою техніку і вкидали у інфопростір відео з ракетним комплексом "Бастіон" на фоні дорожнього вказівника "на Гельсінкі".

Російська ІПСО для фінів – дивіться відео:

Розвідки інших країн дають схожу інформацію щодо стану кордонів по всьому периметру держави-агресора. Схоже, Росія кинула в Україну все, що має, а на кордонах залишила ріденькі заслони з числа немічних або дуже хитрих "уклоністів". Таким чином, Росія демонструє повну довіру до НАТО і дає зрозуміти, що покладається на миролюбність свого задекларованого стратегічного ворога.

Як змінився кордон Росії з НАТО: дивіться на карті

При цьому, звісно, Росія традиційно для себе роздуває щоки, а її міністр оборони Шойгу обіцяє розгорнути на кордонах з Фінляндією новий армійський корпус (у складі аж 3 мотострілкових дивізій та 2 десантно-штурмових дивізій ВДВ).

Але виникає питання – де він візьме техніку та людей? Хіба що зніматиме зі зберігання зброю, якою СРСР воював з фіннами у Зимовій війні – танки БТ та КВ-1? Бо техніку часів Другої світової вже резервують для продовження бойових дій в Україні.

Також Росія за рік війни "вистріляла" практично всі ракети, навіть частину тих, що були в недоторканому резерві. Залишки ракет порахували не лише в ГУР Міноборони, але й у розвідці країн НАТО. А тому налякати фінів вже не вийде.

Це одночасно відвертий цинізм, визнання власної слабкості й одвічне російське сподівання на "авось". У той час, коли по російському телебаченню розповідають страшні історії про НАТО, держава оголює власні кордони перед потенційним агресором (принаймні, так Альянс називають самі росіяни).

Що змінює приєднання Фінляндії до НАТО

Хоча Путін і заявляє про те, що вступ Фінляндії не несе загрози, це не так. Щоб спростувати публічні слова найвідомішого в світі "геостратега", варто лише поглянути на карту.

З 4 квітня 2023 року Балтійське море фактично стає внутрішньою водоймою НАТО, а сенс існування російського Балтійського флоту просто зникає – відтепер, за бажання, бази росіян можна розстрілювати хоч з "Хаймарсів", а бойовим кораблям – найпростіше повторити "подвиг" 1855 року із затопленням кораблів у бухті Севастополя під час бездарно програної Кримської війни. До речі, він був на біс повторений росіянами у 1918 році в Цемеській бухті біля Новоросійська.



Балтійське море в обіймах країн НАТО / Інфографіка Genuine Impact

Але й це ще не все, бо все лише тільки починається, адже за бажання НАТО може взяти під вогневий контроль Мурманськ, а разом з ним – весь червонопрапорний Північний флот агресора, разом з його атомними підводними човнами та "легендарним" крейсером "Адмірал Кузнєцов".

Все це "господарство" тепер опиняється немов на долоні для натівських ракет, наприклад, для ATACMS. Схоже, хтось знову всіх переграв. Те ж саме стосується і стратегічних баз російських міжконтинентальних балістичних ракет, а також і стратегічної авіації, адже саме на кордон з Фінляндією (на базу Оленья) тікали російські бомбардувальники після "бавовни" на аеродромах в Рязані та Енгельсі.

Як оснащена армія Фінляндії

Звісно, Фінляднія не планує напад на Росію, країні б вистачило й нового 3-метрового паркану, який наразі активно будується на кордоні. У НАТО вже заявили, що наразі не планують розміщувати свій контингент на території Фінляндії, втім, все легко може змінитися.

Найцікавіше, що фінам це особливо й не потрібно – вона мають власну потужну та добре оснащену армію, яка формується на призовній основі.



Фінська армія доволі потужна / Інфографіка The Telegraph



Чисельність фінської армії / Інфографіка The Telegraph

Для фінів головним є надійний тил, політична підтримка, "ядерна парасолька" та надійно прикрите небо. Фіни разом з Данією, Швецією та Норвегію вже працюють над створенням спільної системи ППО та ПРО. При цьому, вступ Швеції наразі аж ніяк не заблокований (як би того не хотіли в Кремлі), це питання часу, точніше – найближчої перспективи (позиції Угорщини та Туреччини – не жорсткий бан, а запрошення до торгів) .



Кожен громадянин Фінляндії чоловічої статі віком від 18 до 60 років підлягає призову / Фото YLE

Також Гельсінкі не відмовляється від розміщення ядерної зброї на своїй території. Про це наразі не йдеться, але такого "табу" не існує, адже Фінляндія в принципі не накладала обмежень щодо розміщення ядерної зброї та воєнних баз на своїй території під час перемовин про вступ до Альянсу.

Раніше на російському ТБ обчислювали час підльоту крилатих ракет до Європи, а нині вже самим росіянам варто пригадати, на якій відстані від фінського кордону перебуває мала батьківщина Путіна – Санкт-Петербург, а також подумати про відновлення меморіальної дошки Маннергейму, яка була варварськи демонтована в 2016 році на Захар’ївській вулиці міста.

Станом на 1939 рік у Фінляндії був воєнний союз з Великою Британією, яка планувала воєнну операцію на підтримку союзника у війні з СРСР, але тоді події розгорталися занадто швидко, нині ж у Гельсінкі у разі російської агресії це час точно буде.

Нині фінська армія є однією з найсучасніших у світі, вона постійно проводить вишкіл і модернізацію, остання дозволяє без ускладнень передавати Україні зброю, ця допомога є сталою і відчутною. Можливо, саме Фінляндія стане першою країною НАТО, яка надасть Україні літаки західних зразків. Україна вже надіслала до Гельсінкі запит щодо літаків F/A-18 Hornet.



Бронетанкові сили Фінляндії включають близько 200 танків Leopard 2 німецького виробництва / Фото The Telegraph

Фінляндія надсилає до України снаряди, ПЗРК, артилерію, танки Leopard, САУ та ще багато всякого, про що до вступу до НАТО не говорили публічно. Крім того, Фінляндія надсилає гуманітарну допомогу, допомагає фінансово, а також зголосилася навчати українських військових. З квітня 2023 року – як повноправний член НАТО.