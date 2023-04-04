Раніше країнами Альянсу, які межують з Росією, були лише Литва, Латвія та Естонія. Коли Фінляндія долучилася до НАТО, Загальна протяжність кордону Фінляндії з Росією зросла на приблизно 1300 кілометрів, повідомляє 24 Канал.

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Це означає, що станом на квітень 2023 року кордон Росії з Альянсом збільшився фактично у два рази. Тепер він становить приблизно 2600 кілометрів.

Цікаво, що поблизу кордону Фінляндії та Росії немає великих населених пунктів. Здебільшого там розкинулися ліси. Від кордону до російського Санкт-Петербурга – майже 400 кілометрів.

Як змінився кордон Росії з НАТО: дивіться на карті

Який міф найактивніше просуває Росія

Росія 24 на 7 генерує фейки. Зокрема, дуже активно пропагандисти країни-терористки голосять через НАТО. Один з топміфів – Альянс намагається оточити Росію. Це звучить дуже абсурдно, зважаючи, що протяжність кордонів Росії – понад 20 тисяч кілометрів. Звичайно ж, НАТО зі своїми 2500 кілометрів хоче "оточити" країну-терористку.

Важливо! Фінляндія стала 31 країною НАТО. У США вже привітали країну з історичним днем. Український лідер Володимир Зеленський зауважив, що в умовах російської агресії Альянс став єдиною ефективною гарантією безпеки в регіоні.