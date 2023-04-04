Президент зауважив значення Північноатлантичного альянсу в час війни, яку Росія веде проти України.
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Зеленський привітав Фінляндію зі вступом у НАТО
Вітаю Фінляндію і президента Саулі Нійністьо зі вступом до НАТО у 74-ту річницю його заснування. В умовах російської агресії Альянс став єдиною ефективною гарантією безпеки в регіоні,
– заявив Зеленський.
Президент України додав, що Київ розраховує, що Вільнюський саміт НАТО наблизить і Україну до нашої євроатлантичної мети.
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вітає Фінляндію зі вступом до НАТО. Глава Міноборони відзначив, що Європа сьогодні стає більш безпечною.
Кордони НАТО 1997 року розширюються за планом. Оскільки ми поділяємо спільні цінності, то Україна піде вашим шляхом європейської та євроатлантичної інтеграції,
– відзначив Резніков.
Фінляндія офіційно стала членом НАТО
- 4 квітня міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто підписав документ про вступ країни до НАТО.
- Згодом документ передали США – це завершує процес вступу держави у Північноатлантичний альянс. Також держсекретар США Ентоні Блінкен привітав Фінляндію зі вступом до блоку.
- Після цього у штаб-квартирі НАТО підняли прапор Фінляндії. Це символ завершення процесу вступу держави в Альянс.
- Варто додати, що кордон НАТО з Росією розширюється у понад двічі, тому що Фінляндія має орієнтовно 1 300 кілометрів сухопутного кордону з Москвою.
- У цей же день Росія почала погрожувати Фінляндії. Зокрема, там заявили, що "ухвалять відповідні заходи". Тому що нібито вступ Фінляндії в Альянс загрожує національній безпеці Кремля.