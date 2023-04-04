Президент отметил значение Североатлантического альянса во время войны, которую Россия ведет против Украины.
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Зеленский поздравил Финляндию со вступлением в НАТО
Поздравляю Финляндию и Президента Саули Нииностио со вступлением в НАТО в 74-ю годовщину его основания. В условиях российской агрессии Альянс стал единственной эффективной гарантией безопасности в регионе.
– заявил Зеленский.
Президент Украины добавил, что Киев рассчитывает, что Вильнюсский саммит НАТО приблизит и Украину к нашей евроатлантической цели.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что поздравляет Финляндию со вступлением в НАТО. Глава Минобороны отметил, что Европа сегодня становится более безопасной.
Границы НАТО в 1997 году расширяются по плану. Поскольку мы разделяем общие ценности, то Украина пойдет по вашему пути европейской и евроатлантической интеграции,
– отметил Резников.
Финляндия официально стала членом НАТО
- 4 апреля министр иностранных дел Финляндии Пекка Гаависто подписал документ о вступлении страны в НАТО.
- Впоследствии документ передали США – это завершает процесс вступления государства в Североатлантический альянс. Также госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Финляндию со вступлением в блок.
- После этого в штаб-квартире НАТО подняли флаг Финляндии. Это символ завершения процесса вступления государства в Альянс.
- Следует добавить, что граница НАТО с Россией расширяется более чем в два раза, потому что Финляндия имеет ориентировочно 1 300 километров сухопутной границы с Москвой.
- В этот же день Россия начала угрожать Финляндии. В частности, там заявили, что "примут соответствующие меры". Потому что якобы вступление Финляндии в Альянс угрожает национальной безопасности Кремля.