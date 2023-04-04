У вівторок, 4 квітня, було офіційно оголошено про завершення всіх юридичних процедур, пов'язаних з оформленням членства Фінляндії в НАТО. У Кремлі не забарились з маразматичною реакцією – інформує 24 Канал.

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Як завжди, від Росії лише погрози

У Міністерстві закордонних справ ворожої держави написали, що "змушені будуть вжити заходів" у відповідь на це рішення. Будуть вони буцімто "як військово-технічного, так і іншого характеру", адже національній безпеці Росії "щось загрожує".

Власне, що саме мають намір зробити в Кремлі – невідомо, однак уже всі давно пересвідчились у тому, що Москва обмежується лише пустими заявами.

Конкретні кроки в оборонному будівництві на північно-західних рубежах Росії залежатимуть від конкретних умов інтеграції цієї країни до НАТО, зокрема розміщення на її території військової інфраструктури Альянсу та ударних систем озброєнь,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, там зазначено, що кордон між НАТО та Росією став удвічі довшим, що нібито "є небезпечним". Про це, у принципі, уже неодноразово заявляли в Кремлі.

Кінець "фінсько-російської дружби"

У МЗС Росії почали розповідати байку, що вступ у НАТО нібито означатиме для Фінляндії відмову від самоідентичності та самостійності. Ба більше, "це суперечить фінським інтересам", адже забирає у Гельсінкі голос на міжнародній арені.

Вступивши до НАТО, Фінляндія остаточно відмовилася від своєї самоідентичності та будь-якої самостійності. Цим вона відрізнялася у міжнародних справах протягом десятиліть,

– написали в МЗС Росії.

Також – вочевидь, на правах держави-експертки з псевдореферендумів – Росія поспішила заявити, що вступ Фінляндії в НАТО відбувся без всенародного голосування. І нібито не є правильним.

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Найсмішніше, що в Кремлі також поспішили заявити, що приєднання Фінляндії до НАТО "не може не позначитися негативно і на російсько-фінських двосторонніх відносинах". Напевне, у Гельсінкі "дуже стурбовані" через таку заяву Кремля.