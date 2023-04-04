Про це в коментарі 24 Каналу заявив політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, російський диктатор, пішовши на другий термін у 2004 році, обіцяв збільшити вдвічі ВВП країни-агресорки. Раніше Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що членство Фінляндії в Альянсі зробить її безпечнішою, а НАТО – сильнішим.
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"ВВП Росії подвоїти так і не вдалося досі, минуло вже 19 років. Зате вдалося подвоїти протяжність кордону з НАТО. Хоча б щось собі він подвоїв, росіянам", – сказав він.
Символічний вступ
Політтехнолог переконаний, що вступ Фінляндії до НАТО – символічний, адже раніше говорили, що це буде тривати два тижні.
"Але вирішили це присвятити – "радянська традиція – до свят". Річ у тім, що в НАТО День народження – виконується 74 роки", – наголосив Шейтельман.
Він зауважив, що так Фінляндія стає 31 членом НАТО. Він сподівається, що Україна стане 33.
"Уже Швецію вперед пропустимо, хто раніше туди був прийнятий кандидатом. Я думаю, що після Швеції уже 33 будемо ми", – розповів політтехнолог.
Що зміниться після вступу Фінляндії в НАТО: дивіться відео
Фінляндія готувалася
На його думку, Фінляндія досить готова до вступу в Північноатлантичний альянс. Мовляв, кілька місяців тому у міністра оборони цієї країни запитали про те, що зміниться після вступу Фінляндії до НАТО, а він відповів "цікаву річ".
Що за останні кілька років, побудували, здається, 7 рубежів оборони на кордоні з Росією. Тобто, від початку нападу Росії на Україну з 14 року, вони зрозуміли, куди це все рухається та що буде з Фінляндією,
– розповів він.
Чи може бути війна Росії проти НАТО
Михайло Шейтельман припустив, що за певних обставин Росія таки може почати війну проти НАТО. Він упевнений, що ця вірогідність не 100%, але вона існує. На думку політтехнолога, це може бути напад на певну країну, адже у Путіна не витримають нерви.
"Або, якщо вони дійсно застосують ту зброю з Білорусі, яку вони розташовують. То це добре, що 1300 кілометрів лінії фронту, з якої почне наступати НАТО. Петербург буде зайнятий в перший же день", – підсумував він.
Вступ Фінляндії в НАТО: останні новини
- Фінляндія 4 квітня вступила до Північноатлантичного альянсу. Про це повідомив прем'єр Польщі Матеуш Моравецький. Він заявив, що сильні партнери є гарантією безпеки для Польщі, їх регіону та всього світу.
- Раніше завершилася ратифікація членства Фінляндії в НАТО. Останньою позитивне рішення про членство цієї країни ухвалила Туреччина. До того свою згоду дала Угорщина.
- Туреччина та Угорщина 17 березня виступили з офіційними заявами. Там мовилося, що вступ Фінляндії до НАТО ратифікують окремо від Швеції. Тим часом робота над ратифікацією шведської заявки триватиме.