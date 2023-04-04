Об этом в комментарии 24 Каналу заявил политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, российский диктатор, уйдя на второй срок в 2004 году, обещал увеличить вдвое ВВП страны-агрессора. Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что членство Финляндии в Альянсе сделает ее более безопасной, а НАТО – сильнее.

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"ВВП России удвоить так и не удалось до сих пор, прошло уже 19 лет. Зато удалось удвоить протяженность границы с НАТО. Хотя бы что-то себе он удвоил, россиянам", – сказал он.

Символическое вступление

Политтехнолог убежден, что вступление Финляндии в НАТО символическое, ведь раньше говорили, что это продлится две недели.

"Но решили это приурочить – "советская традиция – к праздникам". Дело в том, что у НАТО День рождения – исполняется 74 года", – подчеркнул Шейтельман.

Он отметил, что таким образом Финляндия становится 31 членом НАТО. Он надеется, что Украина будет 33.

"Уже Швецию вперед пропустим, кто раньше туда был принят кандидатом. Я думаю, что после Швеции уже 33 будем мы", – рассказал политтехнолог.

Что изменится после вступления Финляндии в НАТО: смотрите видео

Финляндия готовилась

По его мнению, Финляндия достаточно готова к вступлению в Североатлантический альянс. Мол, несколько месяцев назад у министра обороны этой страны спросили, что изменится после вступления Финляндии в НАТО, а он ответил "интересную вещь".

Что за последние несколько лет построили, кажется, 7 рубежей обороны на границе с Россией. То есть, с начала нападения России на Украину с 14 года, они поняли, куда это все двигается и что будет с Финляндией,

– рассказал он.

Может ли быть война России против НАТО

Михаил Шейтельман предположил, что при определенных обстоятельствах Россия таки может начать войну против НАТО. Он уверен, что эта вероятность не 100%, но она существует. По мнению политтехнолога, это может быть нападение на определенную страну, ведь у Путина не выдержат нервы.

"Или, если они действительно применят то оружие из Беларуси, которое они располагают. Это хорошо, что 1300 километров линии фронта, с которой начнет наступать НАТО. Петербург будет занят в первый же день", – подытожил он.

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