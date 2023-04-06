Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що так звана "спецоперація" Росії нібито "розвивається вдало". Про це він сказав журналістам після заходу з презентації державної антикорупційної програми, інформує 24 Канал.

До теми Фінляндія у НАТО: яким став кордон Росії з Альянсом – показуємо на карті

Як Резніков потролив Росію

Міністр зауважив, що так звана "спеціальна військова операція" буцімто "йде за планом".

Їхня "спеціальна військова операція", на мій погляд, розвивається дуже вдало. Все йде за планом. Кордон Росії з країнами НАТО збільшився на 1 340 кілометрів завдяки вступу Фінляндії до Альянсу,

– потролив Резніков.

Він додав, що згодом кордон Росії з країнами НАТО ще збільшиться завдяки вступу Швеції.



Як змінився кордон Росії з НАТО після вступу Фінляндії / Інфографіка 24 Каналу

Зверніть увагу! Фінляндія стала 31 країною НАТО. Президент України Володимир Зеленський заявив, що в умовах російської агресії Альянс став єдиною ефективною гарантією безпеки.

Що цьому передувало