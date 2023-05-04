Володимир Зеленський виголосив промову до нідерландського суспільства та представників міжнародних судових інституції, розташованих у Гаазі. 24 Канал розповідає про головне зі звернення президента.

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Зеленський звернувся до суду у Гаазі

Перш за все президент подякував Нідерландам за увагу до України та допомогу нашим Силам оборони.

Зеленський наголосив, що зараз у Гаазі усі хочуть бачити іншого Володимира – того, хто заслуговує бути засудженим за свої злочини в Україні.

Ми маємо зупинити злочин агресії, який з'являється у головах тих, хто звик до безкарності,

– закликав президент.

Крім того, глава держави сказав, що тривалого миру після перемоги можна досягнути лише завдяки спільним цінностям.

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Український лідер сказав, що відповідальності за злочини Росії можна добитись лише завдяки трибуналу. Зеленський нагадав, що лише в квітні російські окупанти скоїли 6 139 воєнних злочинів. Внаслідок цього загинули 207 людей, з яких 17 – діти.

"Часом світ боїться віддати належне справедливості. Але я хочу закликати світ: не треба боятися. Агресор повинен відчути усю повноту правосуддя. Це наша історична відповідальність", – підкреслив Зеленський.

Він пообіцяв, що український суд забезпечить відповідальність за злочини, які скоїли російські окупанти. Однак єдина інституція, яка здатна відреагувати на первинний злочин Росії – це трибунал, а не "щось гібридне, що лише формально закриє тему".

Варто додати, що перед виступом президент відвідав Сенат Генеральних штатів у Гаазі. Що сказав Зеленський на засіданні, наразі невідомо, але депутат парламенту від партії GroenLinks Том ван дер Лі назвав промову "вражаючою".

Зеленський виступив перед Сенатом / Фото з соцмереж

Нагадаємо, що напередодні глава держави відвідав Фінляндію, де зустрівся з колегою Саулі Нііністьо та взяв участь у саміті країн Північної Європи. Під час пресконференції в Гельсінкі він висловив впевненість, що Україна отримає західні винищувачі після успішного контрнаступу.

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