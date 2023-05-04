Про це повідомив речник президента. Сергій Никифоров оприлюднив деталі візиту Володимира Зеленського в Нідерланди.

Дивіться також Формується коаліція для вступу України в НАТО, – політолог про візит Зеленського у Фінляндію

Що президент робитиме у Нідерландах

Никифоров зазначив, що програма офіційного візиту вже розпочалася. Володимир Зеленский провів зустріч із президентом сенату Яном Брауном та головою палати представників Верою Бергкамп.

Далі заплановано візит до Міжнародного кримінального суду, зустріч із його президентом Пьотром Хофманскі та секретарем Освальдо Завала Агілером. Окрім того, у програмі велике звернення Зеленського до нідерландського суспільства та представників міжнародних судових інституції, розташованих у Гаазі.

Президент прибув до сенату Генеральних штатів у Гаазі: дивіться відео

Також глава нашої держави окремо зустрінеться з прем'єром Нідерландів Марком Рютте. Опісля вже у тристоронньому форматі з прем'єром Бельгії Александером де Кроо.

Також буде аудієнція у короля Віллема-Олександра і візит на базу військово-повітряних сил Нідерландів,

– розповів речник президента.

Читайте також Чи може Україна стати членом НАТО до завершення війни з Росією: Зеленський окреслив своє бачення

Зеленський виступить з промовою у Гаазі

Напередодні ЗМІ повідомляли, що під час візиту до Нідерландів президент виступить з промовою "Немає миру без справедливості" в Гаазі та відвідає Міжнародний кримінальний суд, який у березні видав ордер на арешт воєнних злочинців Владіміра Путіна і Марії Львової-Бєлової.

До речі, це перший візит Володимира Зеленського до Нідерландів на посаді президента. Напередодні глава держави відвідав Фінляндію. Там країни Північної Європи зробили важливу заяву.