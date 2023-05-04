За даними ЗМІ, урядовий літак, на борту якого був Володимир Зеленський, уже приземлився в Нідерландах. Уранці глава держави вирушить до Гааги.

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План візиту Зеленського до Нідерландів

Повний план візиту Володимира Зеленського до Нідерландів поки що невідомий. Однак нідерландські ЗМІ повідомляють, що глава держави виступить з промовою "Немає миру без справедливості" в Гаазі та відвідає Міжнародний кримінальний суд, у якому в перспективі мають судити російських військових злочинців, включно з диктатором Владіміром Путіним, ордер на арешт якого МКС уже видав.

Це перший візит Володимира Зеленського до Нідерландів на посаді президента.

Президент України прибув до Нідерландів у символічний день, адже 4 травня в країні відзначають День пам'яті та поминання. В Амстердамі відбудуться траурні заходи, у ході яких двома хвилинами мовчання вшановуватимуть усіх загиблих цивільних та військових підданих Нідерландів, які загинули у війнах та миротворчих місіях, починаючи з Другої світової. Поки невідомо, чи братиме глава держави участь у цих заходах.

Ймовірно, Володимир Зеленський також зустрінеться з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Візит Зеленського до Фінляндії

3 травня Володимир Зеленський почав свою четверту за час повномасштабного вторгнення поїздку за кордон, вирушивши з офіційним візитом до Фінляндії. Глава держави взяв участь у держав Північної Європи та України за участю лідерів Фінляндії, Швеції, Норвегії, Данії та Ісландії.

Крім цього, президент провів двосторонні зустрічі з лідерами Північної Європи. За підсумками саміту скандинавські держави заявили про підтримку усіх зусиль України на шляху до членства в Євросоюзі та наголосили на праві нашої країни самостійно обирати свій безпековий шлях. Тому Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія та Ісландія також пообіцяли підтримувати Україну на шляху до НАТО.