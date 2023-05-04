Владимир Зеленский произнес речь к нидерландскому обществу и представителям международных судебных институтов, расположенных в Гааге. 24 Канал рассказывает о главном из обращения президента.

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Зеленский обратился к суду в Гааге

Прежде всего, президент поблагодарил Нидерланды за внимание к Украине и помощь нашим Силам обороны.

Зеленский подчеркнул, что сейчас в Гааге все хотят видеть другого Владимира – того, кто заслуживает быть осужденным за свои преступления в Украине.

Мы должны остановить преступление агрессии, которое появляется в головах тех, кто привык к безнаказанности,

– призвал президент.

Кроме того, глава государства сказал, что продолжительного мира после победы можно достичь только благодаря общим ценностям.

Речь президента Зеленского: смотрите видео

Украинский лидер сказал, что ответственности за преступления России можно добиться только благодаря трибуналу. Зеленский напомнил, что только в апреле российские оккупанты совершили 6 139 военных преступлений. В результате погибли 207 человек, из которых 17 – дети.

"Иногда мир боится отдать должное справедливости. Но я хочу призвать мир: не надо бояться. Агрессор должен почувствовать всю полноту правосудия. Это наша историческая ответственность", – подчеркнул Зеленский.

Он пообещал, что украинский суд обеспечит ответственность за преступления, совершенные российскими оккупантами. Однако единственный институт, который способен отреагировать на первоначальное преступление России – это трибунал, а не "нечто гибридное, что лишь формально закроет тему".

Следует добавить, что перед выступлением президент посетил Сенат Генеральных штатов в Гааге. Что сказал Зеленский на заседании, пока неизвестно, но депутат парламента от партии GroenLinks Том ван дер Ли назвал речь "поразительной".

Зеленский выступил перед Сенатом / Фото из соцсетей

Напомним, что накануне глава государства посетил Финляндию, где встретился с коллегой Саули Ниинистё и принял участие в саммите стран Северной Европы. Во время пресс-конференции в Хельсинки он выразил уверенность, что Украина получит западные истребители после успешного контрнаступления.

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