Президент України та канцлер Німеччини зустрілися у Берліні 14 травня. Німеччина вкотре запевнила, що підтримує Україну у її боротьбі за незалежність та віддана її суверенітету й територіальній цілісності.
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Німеччина підтримує шлях України в ЄС та НАТО
Олаф Шольц переконаний, що майбутнє України та її народу – у Європі. У декларації закріплено, що Німеччина рішуче підтримує Україну в її зусиллях з реформування та у виконанні вимог, необхідних для початку переговорів про вступ, а також із нетерпінням очікує на звіт Європейської комісії в межах пакета заходів щодо розширення восени 2023 року.
Також Німеччина підтримує Комісію Україна – НАТО й очікує, що на саміті Альянсу в липні 2023 року буде створена платформа для зміцнення та розширення партнерства між НАТО та Україною на її шляху, визначеному Бухарестською декларацією.
Берлін й надалі посилюватиме оборону України
Німеччина продовжуватиме політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку Україні стільки, скільки це буде потрібно, – в індивідуальному порядку та через міжнародну співпрацю в межах Європейського Союзу, G7, НАТО, ООН та інших форматів.
Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну в зміцненні її обороноздатності, надаючи спеціалізовані пакети нового військового обладнання,
– мовиться в декларації.
Про що ще домовились Україна та Німеччина: головне з декларації
- Німеччина рішуче налаштована підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно.
- Німеччина підтримує українську формулу миру і готова співпрацювати з Україною для забезпечення якомога ширшої міжнародної участі в імплементації цієї формули.
- Україна та Німеччина хочуть притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах й інших звірствах, скоєних під час війни Росії проти України. Також країни підтверджують свою підтримку розслідувань прокурора Міжнародного кримінального суду та взяли до уваги судові ордери на арешт.
- Київ та Берлін вважають необхідністю підтримувати й посилювати колективний санкційний тиск на Росію та тих, хто підтримує її військові зусилля. Мають бути збільшені зусилля щодо забезпечення ефективного впровадження санкцій, запобігання та протидії їх обходу.
- Німеччина разом із міжнародними організаціями та європейськими й міжнародними партнерами віддана участі у відновленні та відбудові України. Вже зараз важливо закласти основу для амбітної та довгострокової співпраці.
- Україна та Німеччина готові надалі зміцнювати двосторонні економічні відносини в усіх сферах: бізнес, виробництво, технології, енергетика тощо.