Президент України та канцлер Німеччини зустрілися у Берліні 14 травня. Німеччина вкотре запевнила, що підтримує Україну у її боротьбі за незалежність та віддана її суверенітету й територіальній цілісності.

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Німеччина підтримує шлях України в ЄС та НАТО

Олаф Шольц переконаний, що майбутнє України та її народу – у Європі. У декларації закріплено, що Німеччина рішуче підтримує Україну в її зусиллях з реформування та у виконанні вимог, необхідних для початку переговорів про вступ, а також із нетерпінням очікує на звіт Європейської комісії в межах пакета заходів щодо розширення восени 2023 року.

Також Німеччина підтримує Комісію Україна – НАТО й очікує, що на саміті Альянсу в липні 2023 року буде створена платформа для зміцнення та розширення партнерства між НАТО та Україною на її шляху, визначеному Бухарестською декларацією.

Берлін й надалі посилюватиме оборону України

Німеччина продовжуватиме політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку Україні стільки, скільки це буде потрібно, – в індивідуальному порядку та через міжнародну співпрацю в межах Європейського Союзу, G7, НАТО, ООН та інших форматів.

Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну в зміцненні її обороноздатності, надаючи спеціалізовані пакети нового військового обладнання,

– мовиться в декларації.

Про що ще домовились Україна та Німеччина: головне з декларації