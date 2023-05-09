Столтенберг также рассказал, что члены Альянса поддерживают будущее Украины у НАТО. Несмотря на это, генсек отказался спрогнозировать, когда именно это произойдет.

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Столтенберг высказался о членстве Украины в НАТО

Йенс Столтенберг, говоря о пути к возможному членству Украины в НАТО, подчеркнул, что наша страна имеет право самостоятельно решать в какую организацию вступать, а в какую нет.

"Это решение должна принимать не Москва, а Киев", – отметил генсек.

Он заверил, что все союзники соглашаются с тем, что "двери НАТО для Украины остаются открытыми". Сейчас же главной задачей Альянса является "обеспечение победы Украины как суверенного и независимого государства".

Если Украина не победит, то не будет что и обсуждать,

– подчеркнул Столтенберг.

Кроме того, Столтенберг пояснил, что Альянс работает над тем, чтобы "сделать украинские Вооруженные Силы оперативно совместимыми с силами НАТО". В дальнейшем страны-члены хотят также помочь в "реформировании и модернизации оборонных институтов и институтов безопасности Украины".

Обратите внимание! Недавно генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг заявил, что не существует такой возможности, чтобы присоединиться к НАТО без статьи 5: нападение на 1 страну – нападение на весь блок. То есть вступление Украины в Альянс возможно только после победы нашей страны в войне и возвращения всех временно оккупированных территорий.

Что известно о вступлении Украины в НАТО