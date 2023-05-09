Столтенберг також розповів, що члени Альянсу підтримують майбутнє України у НАТО. Попри це генсек відмовився спрогнозувати, коли саме це станеться.

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Столтенберг висловився про членство України в НАТО

Єнс Столтенберг, говорячи про шлях до можливого членства України в НАТО, наголосив, що наша країна має право самостійно вирішувати до якої організації вступати, а до якої ні.

"Це рішення має ухвалювати не Москва, а Київ", – зазначив генсек.

Він запевнив, що всі союзники погоджуються з тим, що "двері НАТО для України лишаються відчиненими". Наразі ж головне завдання Альянсу є "забезпечення перемоги України як суверенної та незалежної держави".

Якщо Україна не переможе, то не буде що й обговорювати,

– підкреслив Столтенберг.

Крім цього, Столтенберг пояснив, що Альянс працює над тим, щоб "зробити українські Збройні Сили оперативно сумісними із силами НАТО". Надалі країни-члени хочуть також допомогти у "реформуванні та модернізації оборонних і безпекових інституцій України".

Зверніть увагу! Нещодавно генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що наразі не існує такої можливості, аби приєднатися до НАТО без Статті 5: напад на 1 країну – напад на весь блок. Тобто, вступ України в Альянс можливий лише після перемоги нашої країни у війні та повернення всіх тимчасово окупованих територій.

Що відомо про вступ України до НАТО